Якою крупою не можна посівати на Старий Новий рік, щоб не принести в оселю сльози

14 січня українці зустрінуть Старий Новий рік, який пов'язаний також з церковним святом святителя Василія Великого. Цей день завдяки сплетінню язичницьких і християнських традицій пов'язаний з цікавими обрядами, один з яких - посівання.

Яку крупу не можна використовувати для посівання, як і кому не можна і можна це робити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Хто може посівати і коли це робити?

Посівати, згідно з давньою традицією, відправлялися якомога раніше 14 січня. Зі сходом сонця або навіть ще до світанку. Адже перший посівальник в домі, як правило, отримував найщедріше частування.

Посівати можна тільки хлопчикам і парубкам. Саме особина чоловічої статі повинна переступити поріг першою. А ось жінка-гостя на порозі вранці 14-го числа нібито до біди і сліз.

Посівання, розпочате з ранку, потрібно закінчити до обіду. Увечері посівати вже не ходять.

Яким зерном можна і не можна посівати

На порозі будинку під посівальні пісні на кшталт "Сію-вію посіваю, щастя і добра бажаю, з Новим роком вітаю" розсипається зерно. Це вважається побажанням достатку, врожаю і благополуччя.

Як правило, це злакові: жито, ячмінь і пшениця. Зерно, яким посівають будинок, вважається його оберегом і прибирати його до заходу сонця не можна - не до добра.

Важливо, що зерно для посівання має бути цільним.

Не можна посівати горохом, пшоном і просом. Вважається, що це приверне сльози в дім.

Також, згідно з деякими переконаннями, не можна голими руками посівати - лише в теплих рукавицях.

А за посівалки не бажано платити грошима - інакше сам весь рік на бобах посидиш (тобто без грошей). Посівальників слід винагородити солодощами та іншими смаколиками.