Старий Новий Рік 2022: красиві привітання у віршах, СМС і листівках

Старий Новий рік традиційно настає в ніч з 13 на 14 Січня. Це неофіційне свято, але його щорічно відзначають в країнах, церкви яких святкують Різдво за юліанським календарем 7 січня.

Редакція Styler зібрала для вас найкрасивіші привітання з цим святом.

Поздоровлення у віршах

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На Старий Новий рік

Побажань несу багато.

Нехай буде щедра завше

На добро вся ваша хата.

Хай дзвенять іскристим дном

Келихи за щедру долю

І танцюють за вікном

Срібні щастя бандеролі.

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Посмішок фортуни та удачі

У Старий бажаю вам я рік!

Серденько ніколи хай не плаче,

Відчуває радості потік.

Хай любов у домі запанує,

І збереться разом хай рідня,

Почуття приємні хай вирують

В тостах, у обіймах та в піснях!

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Зі Старим Новим роком

Поспішаю привітати!

Щоб усі нещастя боком

Завжди оминали хату.

Щоб були усі щасливі,

Всміхнені й здорові,

Щоб збувались усі мрії

В радості й любові!

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Хай у Старий Новий рік

Щастя прийде на поріг,

Щоб із ним постука в хату

Миру й радості багато,

Позитивних вам подій,

Хай збуваються всі з мрій!

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Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

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Поздоровлення в СМС

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Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай добре завершиться твоя стара історія і почнеться щаслива нова сторінка в житті. Бажаю в ній багато яскравих моментів, як святкова ялинка, бажаю незгасимої любові і надії, як зірочки в небі.

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Старий Новий рік - це день, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для нового, для чогось прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, але яскравим, приємним, але не порожнім! Зі святом!

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Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай старий рік забере всі хвороби, печалі і негаразди, а новий нехай подарує удачу, здоров'я, благополуччя і щастя. Нехай в будинку завжди буде весело і затишно, а на душі - спокійно і світло.

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Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай всі негативні думки, смуток і печаль залишаться в 2021 році, а в Новий рік ми візьмемо з собою тільки ясні дні, посмішки, нові цілі і трохи більше здоров'я!

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Вітаю зі Старим Новим роком і хочу побажати залишити все сумне в минулому, взяти з собою в Новий Рік велику вдачу і спрагу перемоги. Нехай щастить весь рік, нехай тобі вдається все, нехай з тобою трапляються справжні чудеса і цікаві історії.

Поздоровлення в листівках