Старий Новий Рік 2022: які страви обов'язково повинні бути на столі

Основною стравою на всі різдвяні свята є кутя. На Маланки кутя зазвичай щедра і ситна. У неї додають молоко, вершки, солодощі – шоколад, халву, печиво.

Другою обов'язковою стравою на Щедрий вечір є вареники. Їх готують з різними начинками та підливами. Традиційними вважаються вареники з картоплею і грибами, вареники з сиром і вареники з капустою.

На Маланки підливи до вареників роблять ситними – з грибами, м'ясом і смаженою цибулею.

Також на Щедрий вечір господині ставлять на стіл різні страви з м'яса - це вважається символом достатку.

Найчастіше готують страви зі свинини: борщ, печеня, запечену рульку, ковбаски зі свинячої печінки та верещаку (свинячі ребра, які запікають зі спеціями, часником і соусом).

Обов'язково на Старий Новий рік на стіл ставлять ковбаси, буженину і кров'янку. Бажано, щоб всі м'ясні закуски були власного приготування – вони символізують достаток і багатство.

Ще на столі може бути холодець, крученики з м'ясом або грибами, млинці та тушкована капуста з м'ясом. З напоїв - узвар.

А ось страви з риби та птиці на Маланки на стіл не ставлять. З давніх часів вважається, що це страви можуть відлякати щастя – воно "полетить" або "попливе".