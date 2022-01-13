Найкрасивіші щедрівки для привітання рідних і близьких з Щедрим вечором

Старий Новий рік, який українці відзначають в ніч з 13 на 14 січня пов'язаний з дуже цікавою традицією - щедруванням. В особливих піснях-щедрівках господарям будинку, як правило, бажають матеріальних благ: достатку, багатого врожаю, успіхів в прийдешньому році.

Тексти щедрівок і особливості цього обряду - читайте нижче в матеріалі Styler .

Традиції щедрування

У відповідь на побажання господарі будинку багато обдаровують щедрувальників. Найчастіше у вигляді презентів підносяться солодощі і гроші.

Вважається, чим щедріше обдарувати гостей, тим більше достатку і успіху принесе наступний рік. А якщо не пустити в будинок щедрувальника, відмовити в дарах, то господаря чекають збитки і злидні.

Цікаво, що щедрувати, згідно з традицією, можуть тільки молоді хлопці і дівчата.

В от вранці 14-го січня вже не щедрують, а посівають. До такого обряду допускаються тільки хлопчики і хлопці.

А в деяких регіонах співають щедрівки напередодні Водохреща 18 січня.

Тексти щедрівок

Щедрику-ведрику,

Дайте вареника,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

А ще й вареничку,

А ще й паляничку,

А ще й на дохід

Паляницю й хліб,

Решето вівса,

А зверху ковбаса!

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону - янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні та веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

***

Дай, Боже, вечір добрий!

Дайте пиріг довгий.

А хоч коротенький,

Так мачку повненький,

Без ручок, без ніжок,

Щоб не побіг у сніжок!

Та не ламайте,

Та по цілому давайте.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрик добрий, я не гірший.

Дайте млинця, котрий більший

Що щедрушка - то пампушка,

Що щедреник - то й вареник.

***

Щедрівочка щедувала,

З Новим роком Вас вітала.

Щоб і свині в Вас велися,

Щоб і кури в Вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав.