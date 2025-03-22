Редкие украинские фамилии, которые невозможно услышать за пределами страны: может ваша есть в списке?

Украинские фамилии - это не просто часть родословной, а отголосок истории и культуры нашего народа. Среди них есть такие, которые никогда не вышли за пределы страны, оставшись уникальными и непонятными для иностранцев.

Какие украинские фамилии можно услышать только на родине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование преподавателя украинского языка Антона Нечипоренко.

Некоторые украинские фамилии имеют настолько уникальное звучание, что их почти невозможно встретить за пределами нашей страны. Они нередко возникали как шуточные прозвища среди казаков, которые любили играть со словами и юмором.

Несмотря на это, сегодня такие родовые имена можно услышать в разных уголках Украины, но они остаются непонятными и неизвестными за рубежом.

Их звучание вызывает улыбку, а происхождение часто скрывает интересные истории. Вот несколько примеров древних украинских фамилий:

Слинюк - фамилия, которую имеют около 98 человек, преимущественно жителей Киева и Житомира.

Неїжборщ - всего 20 носителей, проживающих в Сумской и Полтавской областях.

Недайкаша - только 8 человек с такой фамилией проживают в Кировоградской области.

Затуливітер - около 374 носителей, которых можно встретить в Киеве, Никополе и Кропивницком.

Непийвода - имя, принадлежащее 1107 людям, проживающим в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Перебийніс - 194 носителей, проживающих в Киевской и Харьковской областях.

Дрімайло - всего 30 человек, в основном на Полтавщине.

Сопель - 151 владелец, которые живут в Тернопольской и Одесской областях.

Тягнирядно - фамилию имеют 459 человек, преимущественно жителей юга Украины.

Нагнибіда - 495 носителей, большинство из которых проживают в Каменце-Подольском и Киеве.

Рассмотрим также несколько древнейших фамилий, зародившихся еще во времена Киевской Руси. Тогда люди часто использовали прозвища, но развитие делопроизводства привело к созданию стабильных родовых имен. Так возникли фамилии, которые закрепились по сей день:

Сулима - насчитывает 3037 носителей в Киевской, Винницкой и Львовской областях.

Логвиненко - более 5591 владелец, проживающих в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Білан - популярная фамилия, которую имеет 7932 человека из Киева, Днепра и Черкасс.

Жадан - фамилия 3768 украинцев, которую чаще всего можно услышать в Харькове, Киеве и Днепре.

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