Старинные таинственные фамилии, которые встречаются очень редко: есть ли там ваше?

Фамилии с окончанием -ахно

Украинские фамилии с окончанием на "-ахно" имеют глубокие исторические корни, которые достигают более тысячелетней давности. Эта группа фамилий имеет общую черту - сходство в звучании, которая объясняется одинаковым окончанием, тогда как начальная буква создает вариации.

Вот несколько примеров фамилий этой группы вместе с количеством их современных носителей:

Сахно - самая распространенная, ею называются 7498 человек

Кахно - встречается реже, всего 162 носителя

Махно - более распространенное, его имеют 2066 человек

Дахно - также достаточно редкое, но насчитывает 1528 носителей

Фамилии с окончанием -вер

Еще одна загадочная группа украинских фамилий - это фамилии с окончанием на "-вер". Они являются настоящим раритетом, ведь почти исчезли из современного употребления и теперь считаются уникальными. Несмотря на их редкость, эти фамилии сохраняют особую языковую и культурную ценность.

Вот несколько примеров таких фамилий вместе с количеством их носителей:

Хавер - самая распространенная среди этой группы, ее носят 328 человек

Отвер - чрезвычайно редкая, есть только 1 носитель

Тавер - встречается очень редко, насчитывает всего 19 носителей.

Авер - еще одна уникальная фамилия с единственным носителем

Івер - несколько чаще, ее имеют 148 человек

Фамилии с окончанием -ман

Фамилии с окончанием на "-ман" являются относительно современными, однако их происхождение до сих пор остается объектом исследований. Эти родовые имена встречаются в разных регионах Украины, создавая интересную и несколько загадочную языковую группу.

Вот примеры таких фамилий с указанием количества носителей:

Котьман - очень редкое, его имеют только 15 человек

Отман - еще менее распространенное, насчитывает всего 13 носителей

Бацман - самое распространенное в этой группе, его носят 547 человек

Варман - достаточно редкое, встречается у 67 человек

Сурман - также малоизвестное, насчитывает 63 носителя

Бікман - отличается уникальностью, есть только 16 носителей