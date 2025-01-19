Старинные таинственные фамилии, которые встречаются очень редко: есть ли там ваше?

Украинские фамилии хранят немало тайн, а некоторые из них встречаются настолько редко, что стали уникальными. Кроме того, происхождение этих фамилий до сих пор неизвестно.
Какие фамилии считаются уникальными на территории Украины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на работу языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".
Украинские фамилии с окончанием на "-ахно" имеют глубокие исторические корни, которые достигают более тысячелетней давности. Эта группа фамилий имеет общую черту - сходство в звучании, которая объясняется одинаковым окончанием, тогда как начальная буква создает вариации.
Вот несколько примеров фамилий этой группы вместе с количеством их современных носителей:
Сахно - самая распространенная, ею называются 7498 человек
Кахно - встречается реже, всего 162 носителя
Махно - более распространенное, его имеют 2066 человек
Дахно - также достаточно редкое, но насчитывает 1528 носителей
Еще одна загадочная группа украинских фамилий - это фамилии с окончанием на "-вер". Они являются настоящим раритетом, ведь почти исчезли из современного употребления и теперь считаются уникальными. Несмотря на их редкость, эти фамилии сохраняют особую языковую и культурную ценность.
Вот несколько примеров таких фамилий вместе с количеством их носителей:
Хавер - самая распространенная среди этой группы, ее носят 328 человек
Отвер - чрезвычайно редкая, есть только 1 носитель
Тавер - встречается очень редко, насчитывает всего 19 носителей.
Авер - еще одна уникальная фамилия с единственным носителем
Івер - несколько чаще, ее имеют 148 человек
Фамилии с окончанием на "-ман" являются относительно современными, однако их происхождение до сих пор остается объектом исследований. Эти родовые имена встречаются в разных регионах Украины, создавая интересную и несколько загадочную языковую группу.
Вот примеры таких фамилий с указанием количества носителей:
Котьман - очень редкое, его имеют только 15 человек
Отман - еще менее распространенное, насчитывает всего 13 носителей
Бацман - самое распространенное в этой группе, его носят 547 человек
Варман - достаточно редкое, встречается у 67 человек
Сурман - также малоизвестное, насчитывает 63 носителя
Бікман - отличается уникальностью, есть только 16 носителей
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