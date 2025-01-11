25 странных украинских фамилий, значение которых угадать очень трудно. Может там есть ваша?

Каждый из нас не раз слышал интересные фамилии, однако не все знают их истинное значение. Это потому, что многие из них происходят от слов, которые сегодня уже не употребляются или имеют другое значение.

Какие странные и интересные фамилии есть в Украине и что они означают, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Украинский интерес".

Фамилии по внешнему признаку

Некоторые фамилии возникли из-за характерных внешних особенностей человека:

Смаглій - "смуглый мужчина или юноша". Фамилия, которая могла быть дана из-за цвета кожи.

Бородай (или бородань) - "бородатый человек". Указывает на большую бороду, которая могла быть особенностью внешности.

Чупрун - "простолюдин". Эта фамилия могла указывать на происхождение из простой крестьянской среды.

Фамилии по выполняемому действию

Эти фамилии связаны с поведением или привычками людей:

Стогній - "тот, кто постоянно стонет, жалуется, сетует; нытик". Фамилия, указывающая на человека, который часто выражает недовольство.

Бабій - "тот, кто очень ухаживает за женщинами, ухажер". В старину так могли называть мужчину, который часто влюблялся или имел много романов.

Говоруха - "та, что любит поговорить; болтунья". Эта фамилия могла достаться человеку, который был очень многословен.

Фамилии по роду деятельности

Некоторые фамилии указывают на профессиональную деятельность предков:

Бортник - "тот, кто занимается бортничеством", то есть лесным пчеловодством.

Стельмах - "мастер, который делает телеги, сани, колеса". Эта фамилия была распространена среди мастеров, которые изготавливали важные транспортные средства.

Музика - "музыкант". Такая фамилия могла принадлежать людям, связанным с искусством.

Стадник - "пастух"

Фамилии по этнической принадлежности

Некоторые фамилии отражают этническую принадлежность:

Мазур - от "мазуры", большая этническая группа поляков, проживающих на северо-востоке Польши.

Бойко - представитель одной из этнических групп западной Украины.

Лемко - этнографическая группа украинцев, проживающих в Карпатах.

Фамилии по внутренним признакам

Часть фамилий касается внутренних качеств людей:

Бевзь (или бевзень) - "ласково, о грубом, неразумном человеке; дурак". Так могли называть человека, который имел не очень острый ум.

Бовдур - "ласково, о грубом человеке, недотепе, идиоте".

Фамилии с животным миром

Некоторые фамилии имеют связь с животными:

Каплун - "кастрированный петух, которого откармливают на мясо". Эта фамилия могла быть распространена среди тех, кто занимался птицеводством.

Фамилии с многозначными словами

Некоторые фамилии имеют несколько значений:

Рогаль - это слово имеет несколько значений, среди которых: вол с большими рогами, маленькая булочка в форме рога.

Рогач - палка для работы с огнем. Рогач имеет еще одно значение - "жук с рогами" или "самец оленя".

Омонимия в фамилиях

В некоторых случаях одно и то же слово может иметь разные значения:

Балабан 1 - "травянистое растение с белыми цветами".

Балабан 2 - "птица семейства соколиных".

Фамилии, связанные с материалами и орудиями труда

Часто фамилии были связаны с ремеслом или орудиями труда:

Чепига - "рукоятка в плуге".

Сагайдак - "кожаная сумка для стрел".

Копил - "деревянное сапожное орудие, которым изготавливали обувь".

Колодій - указывает на специальный клей или деревянный нож.

Бодня - "деревянная низкая кадка с крышкой".

Фамилии с размерами или видом

Некоторые фамилии указывают на величину или вид объекта:

Махина - "тяжелый, громоздкий предмет".

Кучма - "высокая баранья шапка или большая копна".

Фамилии, связанные с природными явлениями.

Некоторые из фамилий связаны с природными явлениями:

Сльота - "облачная, сырая погода с дождем".