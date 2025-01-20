Секреты происхождения фамилий. Как понять, из какой части Украины ваши предки

Фамилии украинцев скрывают в себе интересные истории, которые могут рассказать о происхождении предков, родственных связях и даже о профессии. А по суффиксам можно определить из какой части Украины происходят ваши предки.

Как суффиксы в фамилиях раскрывают историю вашего рода, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение в TikTok языковеда Алины Острожской.

Украинские фамилии несут в себе много интересного о происхождении их носителей. Суффиксы, которые формировались веками, не только указывают на региональную принадлежность, но и рассказывают о родственных связях или особенностях профессии.

Например, суффиксы "ів", "ин" и "ишин" присущи фамилиям, которые происходят с Галичины. Они отражают присвоенность детей к родителям: "ты мой". То есть Иванов - это сын Ивана, а Дмитришин - сын Дмитрия.

На Гуцульщине и на Закарпатье распространены суффиксы "ук", "юк", "ак", "ич". Они тоже имеют притяжательный характер и часто указывают на имена или прозвища предков, например, Артемчук - внук Артема, Грицак - сын Грица, а Гуменюк - внук Гуменного.

На Волыни о происхождении свидетельствует суффикс "чук", а вот в центральной Украине знаковым является суффикс "енко".

"Поскольку молодые ребята, еще тогда не казаки, не имели своих прозвищ, их вносили в реестр с помощью суффикса "енко" от профессии или имени их родителей. Поэтому сын Петра становился Петренко, потомок Коваля - Коваленко, а Мирошника - соответственно, Мирошниченко", - пояснила Алина Островская.