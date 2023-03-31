Древнее украинское народное блюдо фучки: вкуснотища лемкивской кухни

Что такое фучки

Это лепешки или оладки из квашеной капусты. Обычно они подаются как дополнение к первым блюдам. А еще их можно есть как отдельное блюдо - например, с грибным соусом.

Что вам понадобится:

Квашеная капуста - 250 г

Мука - 200 г

Молоко - 250 мл

Лук - 1 шт.

Яйца - 3 шт.

Соль - щепотка

Сахар - ½ ч. ложки

Сода - ¼ ч. ложки

Масло для жарки

Как приготовить фучки

В миске соедините яйца, соль, сахар и хорошо взбейте - до однородного состояния. Муку просейте в отдельную посуду, добавьте соду. Потом смешайте ее с яйцами.

Масса получится очень густая, поэтому нужно вливать молоко частями и помешивать, чтобы добиться однородности.

Квашеную капусту положите в дуршлаг и дайте стечь жидкости, потом немного отожмите, чтобы убрать влагу. Луковицу нарежьте мелко.

Добавьте капусту и лук в готовое тесто. Тщательно перемешайте и дайте постоять 20 минут.

Разогреваем сковороду на огне, добавляем масло для жарки. Фучки выкладываем на сковороду ложкой и жарим до золотистого цвета с двух сторон.

Готовые фучки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Потом выкладываем на тарелку и подаем со сметаной или грибным соусом. Сверху можно посыпать зеленью.