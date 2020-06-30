Starbucks в Україні: киян знову "обламали"

У вівторок, 30 червня, в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що мережа кав'ярень Starbucks нарешті з'явиться в Україні. При цьому перші заклади відкриються 20 липня в Києві, але це неправда. В Starbucks спростували цю інформацію.

Ряд українських медіа отримала розсилку від нібито українського підрозділу Starbucks, в якій говорилося про відкриття трьох кав'ярень в столиці України. При цьому в представництві Starbucks в Європі, Африці і на Близькому Сході заявили, що на ринок України компанія не виходить.

"Ми завжди шукаємо можливість поділитися зі споживачами досвідом Starbucks. Але ми можемо підтвердити, що ці повідомлення не відповідають дійсності. Зараз у нас немає планів відкриття кафе в Україні", - повідомили в Starbucks на запит "The Village Україна".

Варто зазначити, що компанії вже не вперше доводиться спростовувати інформацію про вихід на ринок України. Раніше вона вже це робила у 2018 році.

Starbucks є найбільшою за кількістю кав'ярень мережею у світі. За станом на травень 2020 року Starbucks працює в 79 країнах і територій на шести континентах. Найбільше кав'ярень мережі відкрито в США – 13 352. В Європі перше місце за кількістю кав'ярень Starbucks займає Великобританія – 884.

Нагадаємо, названі напої, якими не можна втамовувати спрагу.

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