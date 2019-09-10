В Станиці Луганській повернули на місце українські прапори (ясраві фото)

У Станиці Луганській на стовпах знову повісили українські прапори, які зникли раніше з лінії розмежування. Тепер прикра помилка виправлена і жовто-блакитні стяги красуються на узвишші. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Нарешті прикра помилка усунута і прапори України повернуті на місце.

Сподіваюся, що винні за такі дії, ті, хто дав команду зняти прапори України понесуть сувору відповідальність! Занадто велику ціну ми платимо, щоб саме цей прапор вільно майорів над цією територією. Луганськ - це Україна", - написав військовий.

Скріншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

Фото: Українські прапори в Станиці Луганській (facebook.com/ukrop.bc)

Користувачі мережі радісно відреагували на цей факт в коментарях.

Гарна новина!

Згадали марш наших воїнів?

Приємно про це чути.

Підвісити б поруч того, хто наказав їх зняти.

Дякую за добру новину, бо дуже вже гидко все це виглядало. Альо, хто дав команду зняти? Цього "героя" потрібно зробити відомим.

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

Як ми раніше повідомляли, українська сторона призупинила демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.

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