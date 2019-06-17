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Сьогодні в Україні очікуються грози

Новини » Суспільство    17.06.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні очікуються грози
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві короткочасні дощі з грозами, вдень до +30

Погода в Україні 17 червня буде у західних та північних областях буде дощовою та з грозами, температура повітря вдень підніметься до +32 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни переважно сонячно та без опадів, температура повітря вдень до від +27 до +31, вночі від +15 до +19. У центральних регіонах можливі опади у Київській, Вінницькій та Житомирській областях, температура повітря вдень коливатиметься від +27 до +30, вночі від +16 до +19. На півдні без опадів, температура повітря вдень до +32, вночі до +22. У Криму без опадів, температура вдень від +29 до +31, вночі від +19 до +21.

На заході країни очікується дощ з грозами, температура повітря вдень підніметься до +29, вночі до +20. У північних областях без опадів лише в Сумській області, температура вдень від +27 до +30, вночі до +18 градусів.

погода

Погода у Києві на сьогодні

У столиці 17 червня очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами, температура повітря вдень коливатиметься від +28 до +30, вночі від +18 до +20. Вітер західний 3-8 м/с.

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