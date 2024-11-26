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Стало известно, что Ротару на самом деле думает о РФ: "Ненавижу, тупые рожи"

София Ротару (фото: facebook.com/sofiarotaru.official)
Автор: Полина Иваненко

На фоне новостей о том, что София Ротару до сих пор не может продать квартиру в Москве, российский продюсер решил высказаться о том, что певица думала и говорила о его стране. По его словам, звезда попросту ненавидит РФ.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), слова Евгения Морозова, который называет себя продюсером, активно распространились в росСМИ,

Что Ротару говорила о России

"Я в последний раз с Ротару общался в году 2015, предлагая ей корпоратив в Екатеринбурге. А она мне в ответ: "Все россияне поступают подло". Всех обозвала, включая меня. Надо знать эту Соню, бывает, сядет в машину и орет: "Ненавижу эту Россию. Эти мерзкие, рыжие, тупые рожи!" - заявил Морозов.

Россиянин пытался переубедить Ротару. Но певица все равно говорила, что не любит там выступать.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"Ротару никогда не любила гастролировать по России. На выступлениях у нас всегда был какой-то ад. Я работал у нее импресарио, будучи совсем юным, у меня было понимание, что ее можно притащить в любой регион и поднять денег. Я много раз вел переговоры со всеми ее директорами и с ней лично, она всегда говорила, что для нее приезжать в Россию стресс", - утверждает продюсер.

"Вы спросите, а какой у нее мог быть стресс, например, в 2010 году?! Она отвечала на это: "Меня не устраивают эти русские бесконечно тусующиеся рожи!". Плюс она не любила длинные гастрольные туры", - добавил он.

По словам Морозова, Ротару ставила высокий "ценник" на свои гастроли в городах страны-агрессора. Уже в 2003 году она якобы "требовала" 150 тысяч долларов.

Что Ротару говорит о войне

После 24 февраля 2022 года певица не была многословной. Однако время от времени она публикует Stories, в которых поддерживает Украину и осуждает войну.

Позиция Ротару по войне (скриншот)

Также она публиковала сбор на помощь семьям украинских военных. Тогда Ротару говорила, что не привыкла публично говорить о добрых делах.

Напомним, недавно стало известно, что россияне устроили истерику из-за позиции Софии Ротару.

Кроме этого, ранее мы рассказывали, что Оксана Билозир высказалась о Ротару.

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