Стало известно, что нового будет в iPhone 15 и сколько будет стоить гаджет

Чем iPhone 15 будет отличаться от предыдущих моделей?

В начале автор отмечает, что его данные могут измениться, ведь iPhone 15 еще не был представлен самой компанией.

"Мы не в 2023 году, поэтому не думайте, что это точное описание того, что вы увидите в следующем году в сентябре. Это скорее текущее состояние проекта iPhone 15 Ultra", - говорится в сообщении.

Среди основных новинок на данный момент можно выделить следующие:

двойную фронтальную камеру

первоначальный объем памяти - не менее 256 ГБ

вместо Lightning будет USB-C

Этот порт USB-C станет портом Thunderbolt 4, чтобы передача данных была быстрее, чем у его предшественник iPhone 14. Он будет изготовлен из титана, который более легкий и прочный, хотя и более дорогой.

Apple рассматривает возможность вернуться к дизайну с закругленной рамкой, но окончательное решение пока не принято. По словам инсайдера, команда имеет прототипы с обоими вариантами.

Прототип айфона с титановым корпусом и закругленными краями (фото: unian.ua)

На сегодняшний день Apple рассматривает только один цвет для iPhone 15 Ultra, и это тот же цвет, что и Apple Watch Ultra. Пока неизвестно, будет ли это единственный доступный в сентябре цвет, доступный в сентябре.

Сколько может обойтись будущий iPhone 15?

Сообщается, что этот iPhone будет гораздо дороже даже в США. Стоимость производства будет примерно на 90 долларов выше iPhone 14 Pro Max.

По предварительной оценке, если iPhone 14 Pro Max стоит 1099 долларов, то iPhone 15 Ultra может стоить примерно 1199-1299 долларов.