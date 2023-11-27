RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, что будет с ценами на мандарины и апельсины в Украине

Фото: Что будет с ценами на цитрусовые в Украине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине цены на мандарины остаются постоянными и никого не шокируют. Относительно апельсинов и грейпфрутов ситуация с ними скоро стабилизируется.

Об этом рассказала РБК-Украина (проект Styler) руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Что будет с ценами на цитрусовые

Если мандаринки сейчас входят в сезон и не имеют непредсказуемых ценовых колебаний, то в случае с грейпфрутами и апельсинами происходит так называемый переходный период.

"Когда заканчивается сезон африканской продукции, а Турция и Испания на рынок еще не поступили, поэтому здесь немного выросла цена", - уточнила эксперт.

По состоянию на сегодняшний день грейпфрут стоит 65-75 грн за кг и цена на 12% дороже, чем в аналогичный период прошлого года, а апельсин стоит 58-70 грн за кг и дороже на 10%, чем в конце ноября 2022 года.

Уже с конца декабря, когда на рынок войдут турецкие и испанские апельсины и грейпфруты, ситуация стабилизируется, а цены снизятся, это привычная история для этих фруктов.

От чего зависят цены на мандарины

Цены на мандарины в магазинах очень отличаются. На полках можно найти цитрусовые за 45 грн., 70 грн. и даже более 100 грн./кг.

На стоимость влияет размер фрукта и страна происхождения. В Украину везут мандарины из Африки, Италии, Испании, Турции, Греции.

"Стоимость зависит от калибра и страны происхождения. Как правило, самым дорогим сегментом считается Италия, Испания и Греция, более дешевыми являются турецкие цитрусовые", - отметила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар".

Читайте также, что будет с ценами на "новогодние" фрукты и при чем здесь блокада границ.

Как мы ранее писали, в Украине стремительно падает в цене покупаемый все фрукт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты