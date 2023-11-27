Стало известно, что будет с ценами на мандарины и апельсины в Украине

Что будет с ценами на цитрусовые

Если мандаринки сейчас входят в сезон и не имеют непредсказуемых ценовых колебаний, то в случае с грейпфрутами и апельсинами происходит так называемый переходный период.

"Когда заканчивается сезон африканской продукции, а Турция и Испания на рынок еще не поступили, поэтому здесь немного выросла цена", - уточнила эксперт.

По состоянию на сегодняшний день грейпфрут стоит 65-75 грн за кг и цена на 12% дороже, чем в аналогичный период прошлого года, а апельсин стоит 58-70 грн за кг и дороже на 10%, чем в конце ноября 2022 года.

Уже с конца декабря, когда на рынок войдут турецкие и испанские апельсины и грейпфруты, ситуация стабилизируется, а цены снизятся, это привычная история для этих фруктов.

От чего зависят цены на мандарины

Цены на мандарины в магазинах очень отличаются. На полках можно найти цитрусовые за 45 грн., 70 грн. и даже более 100 грн./кг.

На стоимость влияет размер фрукта и страна происхождения. В Украину везут мандарины из Африки, Италии, Испании, Турции, Греции.

"Стоимость зависит от калибра и страны происхождения. Как правило, самым дорогим сегментом считается Италия, Испания и Греция, более дешевыми являются турецкие цитрусовые", - отметила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар".