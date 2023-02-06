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Ответ вас удивит! Зачем в зубных щетках разноцветные щетинки

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Понедельник 06 февраля 2023 18:29
Ответ вас удивит! Зачем в зубных щетках разноцветные щетинки Фото: Почему в щетках разноцветная щетина (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

При покупке новой зубной щетки главное убедиться, что щетинки имеют хороший захват и изготовлены из мягкого нейлона. Но задумывались ли вы, зачем производитель делает их разноцветными.

На этот вопрос ответили в издании Sante Plus.

Почему у зубных щеток цветные щетинки?

Это может вас удивить, но основная причина, по которой на зубной щетке есть цветные части, в основном состоит в том, чтобы вы не выдавили много зубной пасты. Слишком много фтора не рекомендуется для ваших зубов (особенно детских!).

Поэтому важно применять правильное количество зубной пасты. И именно эту роль играют эти цветные части, щетинки дают вам правильную меру для распределения пасты.

Специалисты, производители и стоматологи настаивают на том, что то, как мы чистим зубы, важнее, чем то, сколько зубной пасты мы используем.

Ответ вас удивит! Зачем в зубных щетках разноцветные щетинки

Почему в щетках разноцветная щетина (фото: pixabay.com)

Как часто нужно менять зубную щетку?

Специалисты рекомендуют менять ее каждые три-четыре месяца или даже раньше, если щетина повреждена.

Однако это общая рекомендация, поскольку отдельные факторы могут потребовать более частой замены щетки. Особенно когда речь идет о детях. Их зубные щетки необходимо менять чаще, чем у взрослых.

Но не менее важно дезинфицировать зубную щетку, чтобы убить бактерии во время использования.

Кроме того, в некоторых случаях ее необходимо заменить, даже если щетинки не изношены и не повреждены.

Например, если вы подхватили простуду, грипп или любую другую инфекцию, вы должны обязательно заменить зубную щетку. Это предотвратит воздействие микробов, которые могут вызвать заболевание у других членов семьи.

Ответ вас удивит! Зачем в зубных щетках разноцветные щетинки

Чистить зубы нужно правильно (фото: pixabay.com)

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Кроме того, стоматолог назвала ошибки, которые делают все во время чистки зубов.

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