Ответ вас удивит! Зачем в зубных щетках разноцветные щетинки
При покупке новой зубной щетки главное убедиться, что щетинки имеют хороший захват и изготовлены из мягкого нейлона. Но задумывались ли вы, зачем производитель делает их разноцветными.
На этот вопрос ответили в издании Sante Plus.
Почему у зубных щеток цветные щетинки?
Это может вас удивить, но основная причина, по которой на зубной щетке есть цветные части, в основном состоит в том, чтобы вы не выдавили много зубной пасты. Слишком много фтора не рекомендуется для ваших зубов (особенно детских!).
Поэтому важно применять правильное количество зубной пасты. И именно эту роль играют эти цветные части, щетинки дают вам правильную меру для распределения пасты.
Специалисты, производители и стоматологи настаивают на том, что то, как мы чистим зубы, важнее, чем то, сколько зубной пасты мы используем.
Почему в щетках разноцветная щетина (фото: pixabay.com)
Как часто нужно менять зубную щетку?
Специалисты рекомендуют менять ее каждые три-четыре месяца или даже раньше, если щетина повреждена.
Однако это общая рекомендация, поскольку отдельные факторы могут потребовать более частой замены щетки. Особенно когда речь идет о детях. Их зубные щетки необходимо менять чаще, чем у взрослых.
Но не менее важно дезинфицировать зубную щетку, чтобы убить бактерии во время использования.
Кроме того, в некоторых случаях ее необходимо заменить, даже если щетинки не изношены и не повреждены.
Например, если вы подхватили простуду, грипп или любую другую инфекцию, вы должны обязательно заменить зубную щетку. Это предотвратит воздействие микробов, которые могут вызвать заболевание у других членов семьи.
Чистить зубы нужно правильно (фото: pixabay.com)
Читайте также, что категорически запрещено делать при зубной боли, чтобы не усилить ее.
Кроме того, стоматолог назвала ошибки, которые делают все во время чистки зубов.