Відповідь вас здивує! Навіщо у зубних щітках різнокольорові щетинки

При покупці нової зубної щітки головне переконатися, що щетинки мають гарне захоплення та виготовлені з м'якого нейлону. Але чи замислювалися ви, навіщо виробник робить їх різнобарвними?

На це запитання відповіли у виданні Sante Plus.

Чому у зубних щіток кольорові щетинки?

Це може вас здивувати, але основна причина, через яку на зубній щітці є кольорові частини, переважно полягає в тому, щоб ви не видавили багато зубної пасти. Занадто багато фтору не рекомендується для ваших зубів (особливо дитячих!).

Тому важливо застосовувати правильну кількість зубної пасти. І саме цю роль відіграють ці кольорові частини, щетинки дають вам правильну міру для розподілу пасти.

Фахівці, виробники та стоматологи наполягають на тому, що те, як ми чистимо зуби, важливіше, ніж те, скільки зубної пасти ми використовуємо.

Чому у щітках різнокольорова щетина (фото: pixabay.com)

Як часто потрібно міняти зубну щітку?

Фахівці рекомендують міняти її кожні три-чотири місяці або навіть раніше, якщо щетина пошкоджена.

Однак це загальна рекомендація, оскільки окремі фактори можуть вимагати частішої заміни щітки. Особливо коли йдеться про дітей. Їхні зубні щітки необхідно міняти частіше, ніж у дорослих.

Але не менш важливо дезінфікувати зубну щітку, щоб убити бактерії під час використання.

Крім того, в деяких випадках її необхідно замінити навіть якщо щетинки не зношені й не пошкоджені.

Наприклад, якщо ви підхопили застуду, грип або іншу інфекцію, ви повинні обов'язково замінити зубну щітку. Це запобігатиме впливу мікробів, які можуть викликати захворювання в інших членів сім'ї.

Чистити зуби потрібно правильно (фото: pixabay.com)