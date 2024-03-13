Стало известно, в каком формате и когда состоятся всеукраинские школьные олимпиады

Какие из олимпиад будут проходить очно

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины №314 от 12 марта 2024 года о проведении IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам в 2023/2024 учебном году, большинство из них будут проходить очно.

В очной форме будет проведен IV этап олимпиад по астрономии, биологии, болгарскому языку и литературе, географии, информатике, информационным технологиям, истории, математике, правоведению, румынскому языку и литературе, словацкому языку и литературе, венгерскому языку и литературе, украинскому языку и литературе, физике и химии.

Какие из олимпиад будут проходить дистанционно

В дистанционной форме проведут в этом году олимпиады:

по языку иврит и еврейской литературе

по новогреческому языку и литературе

по польскому языку

Олимпиад по каким предметам в этом году не будет

В связи с военным положением в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ не планируют проводить в этом году олимпиады по следующим предметам:

английскому языку

испанскому языку

французскому языку

немецкому языку

технологиям (трудовому обучению)

экономике

экологии

педагогике

психологии

Даты проведения школьных олимпиад

Согласно информации МОН, сроки проведения школьных олимпиад таковы: