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Стало известно, в каком формате и когда состоятся всеукраинские школьные олимпиады

Всеукраинские школьные олимпиады будут проходить в разных форматах (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Всеукраинские школьные олимпиады в текущем учебном году будут проходить в разных форматах - согласно соответствующему приказу Министерства образования и науки.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на МОН рассказывает, как и когда будут проходить школьные олимпиады в Украине.

Какие из олимпиад будут проходить очно

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины №314 от 12 марта 2024 года о проведении IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам в 2023/2024 учебном году, большинство из них будут проходить очно.

В очной форме будет проведен IV этап олимпиад по астрономии, биологии, болгарскому языку и литературе, географии, информатике, информационным технологиям, истории, математике, правоведению, румынскому языку и литературе, словацкому языку и литературе, венгерскому языку и литературе, украинскому языку и литературе, физике и химии.

Какие из олимпиад будут проходить дистанционно

В дистанционной форме проведут в этом году олимпиады:

  • по языку иврит и еврейской литературе
  • по новогреческому языку и литературе
  • по польскому языку

Олимпиад по каким предметам в этом году не будет

В связи с военным положением в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ не планируют проводить в этом году олимпиады по следующим предметам:

  • английскому языку
  • испанскому языку
  • французскому языку
  • немецкому языку
  • технологиям (трудовому обучению)
  • экономике
  • экологии
  • педагогике
  • психологии

Даты проведения школьных олимпиад

Согласно информации МОН, сроки проведения школьных олимпиад таковы:

  • астрономия - с 31 марта по 5 апреля 2024 года
  • биология - с 8 апреля по 12 апреля 2024 года
  • болгарский язык и литература - с 2 апреля по 5 апреля 2024 года
  • география - с 1 апреля по 4 апреля 2024 года
  • информатика - с 29 марта по 2 апреля 2024 года
  • информационные технологии - с 26 марта по 30 марта 2024 года
  • история - с 4 апреля по 7 апреля 2024 года
  • математика - с 18 марта по 22 марта 2024 года
  • язык иврит и еврейская литература - с 9 апреля по 11 апреля 2024 года (дистанционно)
  • новогреческий язык и литература - с 16 апреля по 17 апреля 2024 года (дистанционно)
  • польский язык - с 16 апреля по 17 апреля 2024 года (дистанционно)
  • правоведение - с 22 марта по 26 марта 2024 года
  • румынский язык и литература - с 27 марта по 30 марта 2024 года
  • словацкий язык и литература - с 27 марта по 30 марта 2024 года
  • венгерский язык и литература - с 27 марта по 30 марта 2024 года
  • украинский язык и литература - с 25 марта по 29 марта 2024 года
  • физика - с 24 марта по 29 марта 2024 года
  • химия - с 22 марта по 27 марта 2024 года

Напомним, ранее мы рассказывали, как абитуриентам найти конкретную специальность в вузах.

Читайте также, на какие специальности планируют поднять конкурсный балл.

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