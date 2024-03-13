Стало известно, в каком формате и когда состоятся всеукраинские школьные олимпиады

Всеукраинские школьные олимпиады в текущем учебном году будут проходить в разных форматах - согласно соответствующему приказу Министерства образования и науки.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на МОН рассказывает, как и когда будут проходить школьные олимпиады в Украине.
Согласно приказу Министерства образования и науки Украины №314 от 12 марта 2024 года о проведении IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам в 2023/2024 учебном году, большинство из них будут проходить очно.
В очной форме будет проведен IV этап олимпиад по астрономии, биологии, болгарскому языку и литературе, географии, информатике, информационным технологиям, истории, математике, правоведению, румынскому языку и литературе, словацкому языку и литературе, венгерскому языку и литературе, украинскому языку и литературе, физике и химии.
В дистанционной форме проведут в этом году олимпиады:
В связи с военным положением в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ не планируют проводить в этом году олимпиады по следующим предметам:
Согласно информации МОН, сроки проведения школьных олимпиад таковы:
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