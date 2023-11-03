В Киеве утвердили программу "Зеленый город": какие изменения ждут столицу
Киевсовет утвердил план действий "Зеленый город", согласно которому предвидены большие изменения в транспортной сфере, а также существенное улучшение экологической ситуации в столице. Программу планируют реализовать до 2032 года. Часть проектов могут профинансировать европейские банки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию депутата Киевсовета Ксении Семеновой в Telegram.
Как изменится наша столица в ближайшее время
"План действий "Зеленый город" - стратегический документ, разработанный для решения экологических проблем и осуществления устойчивого развития города", - пишет Семенова.
Документ определяет 4 приоритетных экологических направления:
- качество воздуха
- обеспечение зелеными зонами
- адаптация и устойчивость города
- качество водных объектов
"Для преодоления вызовов предусматриваются меры по улучшению велоинфраструктуры, модернизации теплоснабжения, модернизации водопровода и канализации, обеспечению парковочных мест, защите зеленых зон и т. д." - говорит чиновница.
Отмечается, что план нуждается в инвестировании 2,5 миллиарда евро к 2032 году. Большая часть из этих средств - это бюджет города, но ЕБРР и ЕИБ (Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк) могут профинансировать проекты, наведенные ниже.
Изменения планируют ввести до 2032 года (фото: план действий "Зеленый город")
Какие новации ждут городской транспорт
Существенные изменения коснутся общественного транспорта в Киеве. Запланированы следующие проекты:
- расширение Киевского трамвайного парка и обновление узла "Контрактовая площадь"
- новые станции метро и вагоны для Сырецко-Печерской линии, расширение к Деснянскому району, ремонт моста через Днепр
- развитие пригородной и городской электрички
- повышение безопасности дорожного движения: управление транспортом, ремонт перекрестков, велосипедные маршруты
Какие изменения будут в централизованном отоплении
В плане действий "Зеленый город" прописаны новшества для централизованного отопления. А именно:
- реконструкция генерирующих мощностей ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 и новая мониторинговая система
- установка теплового насоса большой мощности на очистных сооружениях в Бортничах, установка новых малых и средних котлов на биомассе и/или ТЭЦ, использование смесей водорода и природного газа, разработка стратегической дорожной карты декарбонизации до 2050 года
Какие изменения ждут город (фото: план действий "Зеленый город")
Экологические проекты
Также отмечается, что запланированы изменения в системе отходов: сбор, переработка, реконструкция полигонов.
"Чтобы план заработал, нужно не только принять его на пленарке, но и предусмотреть соответствующие расходы в целевых программах. Поэтому реальную готовность проводить "Зеленый город" мы увидим только по результатам принятия бюджета", - добавила депутат.
Полную программу "Зеленый город" можно просмотреть по этой ссылке.
Ранее мы писали о трех больших изменениях, которые планируют ввести в Киеве уже в ближайшее время.
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