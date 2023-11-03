ua en ru
Пт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве утвердили программу "Зеленый город": какие изменения ждут столицу

Киев, Пятница 03 ноября 2023 13:42
UA EN RU
В Киеве утвердили программу "Зеленый город": какие изменения ждут столицу Какие изменения ждут столицу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Киевсовет утвердил план действий "Зеленый город", согласно которому предвидены большие изменения в транспортной сфере, а также существенное улучшение экологической ситуации в столице. Программу планируют реализовать до 2032 года. Часть проектов могут профинансировать европейские банки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию депутата Киевсовета Ксении Семеновой в Telegram.

Как изменится наша столица в ближайшее время

"План действий "Зеленый город" - стратегический документ, разработанный для решения экологических проблем и осуществления устойчивого развития города", - пишет Семенова.

Документ определяет 4 приоритетных экологических направления:

  • качество воздуха
  • обеспечение зелеными зонами
  • адаптация и устойчивость города
  • качество водных объектов

"Для преодоления вызовов предусматриваются меры по улучшению велоинфраструктуры, модернизации теплоснабжения, модернизации водопровода и канализации, обеспечению парковочных мест, защите зеленых зон и т. д." - говорит чиновница.

Отмечается, что план нуждается в инвестировании 2,5 миллиарда евро к 2032 году. Большая часть из этих средств - это бюджет города, но ЕБРР и ЕИБ (Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк) могут профинансировать проекты, наведенные ниже.

В Киеве утвердили программу &quot;Зеленый город&quot;: какие изменения ждут столицуИзменения планируют ввести до 2032 года (фото: план действий "Зеленый город")

Какие новации ждут городской транспорт

Существенные изменения коснутся общественного транспорта в Киеве. Запланированы следующие проекты:

  • расширение Киевского трамвайного парка и обновление узла "Контрактовая площадь"
  • новые станции метро и вагоны для Сырецко-Печерской линии, расширение к Деснянскому району, ремонт моста через Днепр
  • развитие пригородной и городской электрички
  • повышение безопасности дорожного движения: управление транспортом, ремонт перекрестков, велосипедные маршруты

Какие изменения будут в централизованном отоплении

В плане действий "Зеленый город" прописаны новшества для централизованного отопления. А именно:

  • реконструкция генерирующих мощностей ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 и новая мониторинговая система
  • установка теплового насоса большой мощности на очистных сооружениях в Бортничах, установка новых малых и средних котлов на биомассе и/или ТЭЦ, использование смесей водорода и природного газа, разработка стратегической дорожной карты декарбонизации до 2050 года

В Киеве утвердили программу &quot;Зеленый город&quot;: какие изменения ждут столицуКакие изменения ждут город (фото: план действий "Зеленый город")

Экологические проекты

Также отмечается, что запланированы изменения в системе отходов: сбор, переработка, реконструкция полигонов.

"Чтобы план заработал, нужно не только принять его на пленарке, но и предусмотреть соответствующие расходы в целевых программах. Поэтому реальную готовность проводить "Зеленый город" мы увидим только по результатам принятия бюджета", - добавила депутат.

Полную программу "Зеленый город" можно просмотреть по этой ссылке.

Ранее мы писали о трех больших изменениях, которые планируют ввести в Киеве уже в ближайшее время.

Читайте также о том, откуда происходят исторические названия всех районов столицы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев