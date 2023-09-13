Тоннели были над землей. Как в Киеве строили метро на Оболони: фото из архивов

В метрополитене Киева 52 станции. 21-ю станцию "Оболонь" открыли 19 декабря 1980 одновременно со станциями "Тараса Шевченко" и "Почайна". Но интересно, что в начале строительства станции должны быть совсем не такими, как сегодня...

Об этом рассказали экскурсоводы на своей странице в Facebook .

Как строили метро на Оболони

Первоначальным названием Оболонского проспекта должно было быть "Проспект Корнейчука" в честь советского и украинского компартийного писателя.

Архитекторы планировали пустить Куреневско-Красноармейскую линию после Подола вдоль Кирилловской улицы в сторону площади Шевченко. Однако в то время уже продолжалось активное строительство жилого массива Оболонь. Кстати, в конце 70-х годов там проживало уже около 200 000 человек.

Из-за этого трассировка линии была изменена в пользу нового жилого массива. Также изменили и очередность открытия участков на линии: сначала хотели развивать линию на юг, но впоследствии строительные силы направили на развитие Оболонского направления.

Строительство метро на Оболони (фото: facebook.com/spraga.info)

Таким образом, вторым пусковым участком линии стал отрезок трассы протяженностью 4,4 километра, который был открыт 19 декабря 1980 года ко дню рождения Брежнева.

Этот участок был построен мелкой закладкой, поэтому на Подоле пришлось снести целый ряд построек над трассой метро.

Трассировка линии от "Контрактовой площади" до "Тараса Шевченко" до сих пор хорошо просматривается на картах по пустым участкам земли.

Первоначально Оболонский проспект назывался "проспект Корнийчука" (фото: facebook.com/spraga.info)

Основная часть участка была сооружена открытым способом. Единственная часть пускового участка, построенного закрытым способом, - это перегонные тоннели между "Тарасом Шевченко" и "Почайной".

Между "Почайной" и "Оболонью" располагалось озеро, фактически мешавшее проложить тоннель. Сейчас это, кстати, озера Иорданское и Кирилловское. После отсыпания нижней части плотины через озеро будущие тоннели просто построили на поверхности земли.

Впоследствии выполнили окончательную отсыпку плотины, которой позже проложили южную часть Оболонского проспекта.

Чтобы не перекрывать движение трамвая, станцию строили по частям с временным переносом трамвайных путей в сторону.

Что касается самих станций метро, то архитекторы пытались создать гармонию между метро и окружающей средой.

Станция метро Оболонь в 1980-х годах (фото: facebook.com/spraga.info)

В центре путевых стен, облицованных желтым мрамором, расположены сложные кованые композиции по теме театра, литературы и искусства.