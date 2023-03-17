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Как в Варшаве. В метро Киева будут ездить новые поезда с необычным салоном (фото)

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Киев, Пятница 17 марта 2023 16:30
Как в Варшаве. В метро Киева будут ездить новые поезда с необычным салоном (фото) Как выглядят подаренные вагоны метро (фото: transport-publiczny)
Автор: Василина Копытко

В марте Киев должен получить первые вагоны метро в подарок от варшавской подземки. В общей сложности их предоставят 60 штук на сумму 40 млн злотых.

Об этом сообщает польское издание Transport Publiczny.

Что известно о варшавских вагонах

В начале 2023 г. мэр Киева Виталий Кличко и мэр Варшавы Рафал Тшасковский договорились о передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро. Речь идет о серии вагонов, эксплуатируемых в киевском метрополитене.

Поезда серии 81 выпускались для Варшавы в российских Мытищах с 1989 года.

"Все эти поезда исправны, проходят необходимые ремонтные работы", - заявляют представители варшавского метро.

Известно, что последний ремонт такого типа вагонов производился в 2017-2022 годах. Отдельные поезда этой серии проехали от одного до 2,4 млн км.

Также отмечается, что украинская сторона организует перевозку вагонов в Киев. При этом некоторые детали из салонов демонтируют, поскольку они не используются в нашем метро.

"В связи с отправлением этих вагонов в Киев вскоре Metro Warszawskie планирует пригласить всех желающих принять участие в последней прощальной поездке в поезде №07", - говорится в сообщении варшавского метрополитена.

Как выглядят варшавские вагоны

Стоит отметить, что хотя вагоны были в употреблении, но поляки со временем их модернизировали. В частности, переработали вентиляционную систему, добавили кондиционеры, заменили сиденья и в целом интерьер салонов.

С фото можно увидеть, что вагоны отвечают современным требованиям.

Также отметим, что в киевском метро ранее заявляли, что хотят отказаться от всех вагонов советского типа.

Как в Варшаве. В метро Киева будут ездить новые поезда с необычным салоном (фото)Как в Варшаве. В метро Киева будут ездить новые поезда с необычным салоном (фото)Как в Варшаве. В метро Киева будут ездить новые поезда с необычным салоном (фото)Варшавские вагоны, которые скоро будут курсировать в киевском метро (фото: transport-publiczny)

Раньше мы рассказывали о том, что будет со строительством метро на Виноградаре.

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