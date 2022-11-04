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Стало известно, когда в Украине подешевеют яйца

Фото: Яйца в Украине скоро должны упасть в цене (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Цены на яйца в Украине продолжают бить рекорды. Так, в некоторых торговых точках стоимость продукта уже перевалила за 80 гривен за десяток. Вскоре цены должны стабилизироваться.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины на сайте.

Когда упадут в цене яйца

Минагрополитики заключило меморандум с ассоциацией "Союз птицеводов Украины",он направлен на стабилизацию цен на куриные яйца и недопущение превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети.

Производители яиц в рамках єтого соглашения обязались насытить внутренний рынок яйцами, в частности увеличить поголовье кур, а также объема яиц.

Производители куриных яиц будут обеспечены необходимыми условиями и ресурсами для работы, а также смогут привлечь доступный кредитный ресурс для производственной деятельности. Это проконтролирует Минагрополитики. Кроме того, министерство будет способствовать стабильности внутренних цен на зернофуражные и масличные культуры и продукты их переработки.

Меморандум будет действовать до 31 декабря этого года и может быть продлен при необходимости. Документ открыт для подписания производителями пищевых куриных яиц.

Какие сейчас цены на яйца

Отметим, что сейчас самые дешевые яйца стартуют от 64 гривен за десяток. Например, за такую цену их можно купить в "АТБ" или Wellmart.

Ранее аналитик рассказал, когда же цены на яйца в Украине начнут снижаться.

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