Стало известно, когда в метро Киева откроют вторые выходы на станциях

Когда откроют вторые входы на станции?

По словам чиновника, пока этого в подземке делать не планируют.

"Напомню, что все решения по функционированию станций метро – закрытию или открытию их выходов, мы выполняем после согласования с военными и правоохранителями. Как только ситуация в столице позволит нам открыть дополнительные выходы со станций, мы сразу это сделаем. Сейчас специалисты не рекомендуют это делать", - сказал он.

Нестандартные решения в метро

Также начальник киевского метро рассказал, что во время войны метрополитену приходилось принимать и нестандартные решения.

"С первых дней войны все принимаемые решения были нестандартными. Наше предприятие двойного назначения, но его вторая функция, а именно – гражданская защита населения в режиме укрытия, мы применяли впервые на практике. Для нас это был настоящий вызов, но я считаю, что мы с ним успешно справились", - рассказал Брагинский.

"Нам очень многие помогали: город, волонтеры, общественные организации. Они снабжали людей питанием, медикаментами. Для детей устраивали разные активности. Чтобы их отвлечь от ужаса войны, на некоторых стациях устраивали зоны для просмотра мультфильмов", - добавил он.