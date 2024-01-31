Стало известно, какая сумма гранта на бесплатное обучение от государства

Сумма грантов на обучение

По словам Винницкого, государство оплачивает обучение одного "бюджетника" в среднем размере 54 900 гривен в год.

"По нашим оценкам, грант может составлять от 15 000 до 55 000 гривен в год. Условно в следующем году 190-балльщик может получить тех же 55 000, сможет прийти в топовое заведение, и это покроет полную стоимость обучения", - объясняет чиновник.

Он добавляет, что стоимость обучения может отличаться в вузах, поэтому будет включаться механизм конкуренции между учреждениями и городами.

В то же время, от полного финансирования высшего образования МОН не отходит.

"От настоящего государственного заказа, по которому финансируются все 100% стоимости обучения, мы не отказываемся - по такой системе продолжат финансироваться определенные специальности и самые способные поступающие. Но не большинство, а четко определенные", - отмечает Винницкий.

ВУЗы могут повысить стоимость обучения

Для того чтобы оставаться дееспособными, некоторые учебные заведения могут поднять цены на обучение.

"Мы предусматриваем систему социальных грантов, связанную с материальным состоянием семьи. Следовательно, если есть способный ребенок из сельской местности, ребенок-сирота или ребенок участника боевых действий, будут социальные гранты, покрывающие разницу между полученным грантом и стоимостью обучения. Кроме того, предусматриваются льготные кредиты", - говорит заместитель Лисового.

В МОН также учитывают так называемые индивидуальные образовательные траектории. То есть студенты смогут работать для того, чтобы заработать на собственные нужды.

"Вполне вероятна ситуация, когда студент, который не подпадает под социальный грант и не захочет брать льготный кредит, получит грант 50 000 гривен, но захочет идти на программу, где контракт стоит 70 000. Тогда он сможет устроиться на работу, чтобы заработать возмещение этой разницы", - объясняет Винницкий.

Когда заработает новая система

В Минобразования хотят, чтобы перемены начали действовать уже с сентября 2024 года. Однако для этого следует внести изменения в законодательство.

По словам Михаила, проект Закона о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании уже прошел первое чтение. В феврале он может быть принят в окончательной версии.

Законопроект об изменениях в системе бюджетного финансирования высшего образования скоро будет зарегистрирован в ВРУ. На его принятие рассчитывают в марте.