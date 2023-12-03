Стало известно имя ведущего нового сезона "Рассмеши комика": он точно вам понравится

Кто стал ведущим нового сезона "Рассмеши комика"

На Новом канале стартовали съемки легендарного проекта, который когда-то судил сам президент Владимир Зеленский "Рассмеши комика по-новому", именно такое название оно теперь имеет, ведь изменило канал, состав судей, ведущего и правила.

В этом сезоне народное и легендарное юмористическое шоу будет выходить на Новом канале. Судьями стали Леся Никитюк и Юрий Ткач. Именно они будут решать, смешно ли шутят участники и распоряжаться их судьбой.

"Студия "Квартал 95" специально для Нового канала снимает легендарный народный развлекательный проект "Рассмеши комика". Правда, шоу немного обновило название. Ждите "Рассмеши комика по-новому". Студия теперь в желто-зеленых цветах, а знакомый саундтрек перепели новые комики", - сказано в Instagram-профиле канала.

А вот новым ведущим стал известный украинский юморист и импровизатор, участник таких шоу, как "Женский квартал" "Improv live show" и "Львы на джипе" - Валик Михиенко. Но посмотреть на этот дебют Валентина, украинцы смогут только в 2024 году. Так что придется подождать.

Скриншоты

Именно ему удалось быть обладателем съемочной площадки и работать с легендой Нового канала Лесей Никитюк.

"Правила неизменны: выступления участников шоу проходят в пять этапов по 60 секунд. Если претенденту на главный приз в размере 50 тысяч гривен удается вызвать заветную улыбку на любой из пяти минут, то он имеет право отказаться от дальнейшей борьбы. забрать текущий выигрыш", - об этом говорится в Instagram-профиле Нового канала.

Кто стал новым ведущим "Рассмеши комика" (фото: instagram.com/novy_channel)