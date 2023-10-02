Стало известно, кто будет представлять Украину на Детском Евровидении

Как прошел нацотбор

Финал Нацотбора прошел 1 октября, его транслировали на канале "Суспільне Культура". Украинцы голосовали за участников в приложении "Дія" в два этапа в соответствии с практикой международного песенного конкурса: за два дня до финала Национального отбора и во время трансляции.

Также участников оценивало жюри, в состав которого вошли Игорь Кондратюк, Jerry Heil и alyona alyona.

Победителя определили по результатам онлайн-голосования телезрителей и оценке жюри. Анастасия Димид получила от жюри 4 балла, а от зрителей - 5.

Анастасия Димид будет представлять Украину на Детском Евровидении (фото: Общественное)

Участников конкурса во время прямых включений поддерживали друзья, родственники и болельщики из Николаева, Луцка, Одессы, Нововолынска, Запорожья и даже из Испании.

В финале также выступили DEMCHUK, alyona alyona, Jerry Heil и Злата Дзюнько - представительница Украины на Детском Евровидении-2022 в Ереване.

А Светлана Тарабарова исполнила песню "Повертайся живим" вместе с финалистами Нацотбора.

Напомним, что 21-й Детский песенный конкурс Евровидение пройдет 26 ноября в Ницце. В нем примут участие 16 стран. В прошлом году Украина заняла 9 место благодаря выступлению Златы Дзюнько с песней "Незламна".

Что известно о победительнице

9-летняя Анастасия Димид родом из села Гошев Ивано-Франковской области. Юная певица уже успела принять участие в нескольких конкурсах. Она стала полуфиналисткой в "Черноморских играх" этого года.

Также Анастасия выступала на концерте "Национальная легенда 2023", где спела вместе со Светланой Тарабаровой "Повертайся живим".

Девочка мечтает стать известной на весь мир певицей, стремится к самосовершенствованию и музыкальным экспериментам.

Анастасия Димид исполнила песню "Квітка" (фото: instagram.com/viktoriia.dymyd)