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Стало известно, кто получил Оскар за лучшую мужскую роль

Кто получил Оскар за лучшую мужскую роль (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Состоялась церемония вручения Оскар 2024. В номинации "Лучшая мужская роль" победу одержал главный герой фильма "Оппенгеймер" Киллиан Мерфи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию церемонии награждения.

Также в списке претендентов на победу были:

  • Брэдли Купер ("Маэстро")
  • Колман Доминго ("Растин")
  • Пол Джаматти ("Оставленные")
  • Джеффри Райт ("Американское чтиво")

 

Интересные факты об Оскаре 2024

Благодаря фильму "Маэстро" Стивен Спилберг увеличил свой рекорд по количеству номинаций для одного человека до 13.

В этом году в актерских номинациях было представлено рекордное количество ЛГБТК+ персонажей в фильмах - всего 7: Аннетт Беннинг, Стерлинг К. Браун, Брэдли Купер, Колман Доминго, Джоди Фостер, Сандра Гюллер и Эмма Стоун. Два актера, сыгравших ЛГБТК+ персонажей, являются открытыми представителями сообщества в реальной жизни (Доминго и Фостер) и еще одна актриса является квиром (Лили Гладстон).

В возрасте 81 года Мартин Скорсезе, режиссер фильма "Убийцы цветочной луны", получил свою десятую номинацию за лучшую режиссуру с наибольшим количеством номинаций на Оскар в этой категории (включая одну предыдущую победу), чем у кого-либо из ныне живущих. Скорсезе также стал старейшим номинантом в категории "Лучший режиссер", опередив Джона Хьюстона, которому было 79 лет.

Вес Андерсон присоединился к "клубу пятикратных номинантов", став лишь третьим человеком, номинированным в пяти и более категориях, охватывающим "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший анимационный фильм" и "Лучший игровой короткометражный фильм".

Десять актеров получили свои первые номинации на Оскар: Эмили Блант, Дэниел Брукс, Стерлинг К. Браун, Колман Доминго, Америка Феррера, Лили Гладстон, Сандра Гюллер, Киллиан Мерфи, Да'Вин Джой Рэндольф и Джеффри Райт.

 

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