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Стало известно, кто будет командовать штурмовой бригадой "Сталевий кордон"

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Воскресенье 19 марта 2023 15:03
Стало известно, кто будет командовать штурмовой бригадой "Сталевий кордон" Командовать штурмовой бригадой "Сталевий кордон" будет освобожден из плена защитник Мариуполя Падитель (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

"Гвардия наступу" опубликовала интервью с командиром бригады "Сталевий кордон" Валерием Падителем, ранее служившим в Херсонском, Львовском, Мостиском, Чопском, Харьковском, Сумском и Донецком пограничных отрядах, а также в Северном и Восточном региональных управлениях Государственной пограничной службы Украины.

Видео опубликовано на официальном канале "Гвардии Наступу" в YouTube.

Во время полномасштабного вторжения был одним из защитников Мариуполя, командовал пограничниками в этом городе. Последним из своего отряда покинул территорию Азовстали, после чего попал в плен. Вернулся домой после обмена 21 сентября.

В плену уговорил надзиратель вернуть его обратно в концлагерь в Еленовке, когда его с поломанной спиной отправили в одну из донецких больниц, потому что рядом со своими людьми ему было легче.

Падитель в интервью ответил на вопрос, что для него патриотизм, честь, каков настоящий командир.

"Сталевий кордон" под руководством Падителя станет одной из штурмовых бригад МВД.

Возглавил 15 мобильный пограничный отряд "Сталевий кордон". Это подразделение станет одной из штурмовых бригад, создание которых начало МВД.

Узнать о том, как стать частью "Гвардии Наступу" можно на сайте storm.mvs.gov.ua или по номеру 0800100020.

Более 28 000 добровольцев подали заявки на вступление в штурмовые бригады МВД. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, обучение будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, ГНСУ и Нацполиции.

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