Стало известно, почему правоохранители задерживали Михаила Маймана

Так, непосредственно задержание связано с обвинением по статье 262 ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества", наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет). Следствие продолжается до сих пор.

По данным сайта "Чесно", Майман - украинский военный, ветеран АТО/ООС, командир добровольческого формирования № 14 территориальной общины Киева "Архангела Михаила". Себя Майман позиционирует как ветерана АТО и волонтера.

В 2013 году Маймана задерживала милиция по подозрению в незаконной торговле автомобильными шинами, что позже сам подтвердил в эфире Scrypin.ua. Тогда Михаил Майман носил фамилию Помагайло, но позже взял фамилию жены.

Во время службы на Донбассе в 2014-2016 годах Майман был заместителем командира батальона "Святая Мария" в Мариуполе и Бахмуте (Артемовске). Вероятно, именно тогда он познакомился с одиозным предателем Украины Ильей Кивой, который на то время был первым заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина.

По словам самого Маймана, в начале 2022 года он участвовал в битве за Киев — возглавляемый им батальон Архангела Михаила якобы освобождал населенные пункты близ Макарова на Киевщине.

"На сегодня известно, что батальон не входит в состав ТРО и его бойцы не имеют права носить оружие", - пишет издание.

Тогда же, по данным журналистов, Майман якобы собрал по меньшей мере 1,3 миллиона долларов донатов и летом его уже задерживало СБУ по подозрению в торговле оружием.