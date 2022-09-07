ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо про затримання спецназом ДСР екс-соратника Ківи Михайла Маймана

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 21:59
Стало відомо про затримання спецназом ДСР екс-соратника Ківи Михайла Маймана Спецназ ДСР затримав екс-соратника Ківи Михайла Маймана (скрін з YouTube)
Автор: Ілона Свиридова

У середу, 7 вересня, біля ресторану "Купецький двір" в елітному селищі Конча-Заспа під Києвом силами спецназу Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції України було затримано командира добровольчого батальйону тероборони Михайла Помагайла, більш відомого як Михайло Майман.

Про це повідомляє "Телеграф".

За даними видання, поточне звинувачення - за статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). Далі слідство розглядає можливість перекваліфікації на інші статті.

Михайло Майман - ветеран АТО, в березні 2022 він став командиром добровольчого формування 14 територіальної громади Києва "Архангела Михайла", який брав участь у звільненні населених пунктів регіону.

За інформацією ЗМІ, колись був соратником одіозного Іллі Ківи; звинувачували його й у привласненні великих сум пожертв на українську армію.

Стосовно Маймана СБУ також розслідує одне кримінальне провадження, в рамках якого його було затримано влітку за підозрою у торгівлі зброєю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ілля Ківа Михайло Майман
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя