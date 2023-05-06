Стало известно, почему Ефросинина и Фреймут враждуют многие годы

Маша Ефросинина и Ольга Фреймут никогда не были близкими подругами, хоть и работали на одном канале. Более того время от времени они устраивали публичный "обмен комплиментами". Оказывается, всему виной любовный треугольник - история, которой уже добрый десяток лет

Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов на своей YouTube-странице.

Не поделили мужчину

По словам блогера, они могли "не поделить" одного мужчину. Об этом Беспалову рассказал один из его подписчиков.

"Есть две волшебные феи: Мария Ефросинина и Ольга Фреймут. Как утверждают наши котята, работавшие в тот период с госпожой Фреймут и Ефросининой, яблоком раздора между этими женщинами стал главный принц - король "Нового канала", - заявил блогер.

В 2013 году, когда Ефросинина и ее муж заговорили о разладе в отношениях и даже разбежались, ведущая якобы решила закрутить роман с гендиректором канала, где она работала. Впрочем, на него, как утверждает блогер, тогда претендовала и Фреймут.

Фреймут ввела у Ефросининой "гендиректора"

Именно Фреймут и увела желанного мужчину у Ефросининой. Впоследствии Оля стала супругой гендиректора канала.

Судя по всему, речь идет о Владимире Локотке, который был гендиректором "Нового канала" и стал мужем Фреймут.

Они не сообщали, когда именно поженились, однако в 2017 году у них родилась дочь Евдокия.