Стало известно, почему Ефросинина и Фреймут враждуют многие годы
Маша Ефросинина и Ольга Фреймут никогда не были близкими подругами, хоть и работали на одном канале. Более того время от времени они устраивали публичный "обмен комплиментами". Оказывается, всему виной любовный треугольник - история, которой уже добрый десяток лет
Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов на своей YouTube-странице.
Не поделили мужчину
По словам блогера, они могли "не поделить" одного мужчину. Об этом Беспалову рассказал один из его подписчиков.
"Есть две волшебные феи: Мария Ефросинина и Ольга Фреймут. Как утверждают наши котята, работавшие в тот период с госпожой Фреймут и Ефросининой, яблоком раздора между этими женщинами стал главный принц - король "Нового канала", - заявил блогер.
В 2013 году, когда Ефросинина и ее муж заговорили о разладе в отношениях и даже разбежались, ведущая якобы решила закрутить роман с гендиректором канала, где она работала. Впрочем, на него, как утверждает блогер, тогда претендовала и Фреймут.
Фреймут ввела у Ефросининой "гендиректора"
Именно Фреймут и увела желанного мужчину у Ефросининой. Впоследствии Оля стала супругой гендиректора канала.
Судя по всему, речь идет о Владимире Локотке, который был гендиректором "Нового канала" и стал мужем Фреймут.
Они не сообщали, когда именно поженились, однако в 2017 году у них родилась дочь Евдокия.
Ранее Маша Ефросинина рассказала также об отношениях с сестрой из Москвы.