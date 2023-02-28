"Мне больно об этом говорить": Маша Ефросинина рассказала об отношениях с сестрой из Москвы

Украинская телезвезда Маша Ефросинина рассказала, какие у нее сейчас отношения с родной сестрой Лизой Ющенко, проживающей в Москве. Как оказалось, у сестер разная позиция по отношению к войне в Украине, и они практически не общаются.

Об этом популярная телеведущая сообщила на YouTube в проекте "Розмова".

Какие отношения у Маши с сестрой в Москве

Ведущая рассказала, что тема отношений с сестрой для нее очень болезненна. Их общение свелось к нулю.

"Я скажу честно, как есть. Наше общение с Лизой на сегодняшний день сведено почти к нулю. Это для нас трудная тема. Мне больно об этом говорить", - призналась Маша.

Также Ефросинина очень удивилась, почему же этот вопрос так волнует общественность.

"Вся моя жизнь напоказ. Я не понимаю, почему общественность так интересует эта тема", - сказала звезда.

Маша Ефросинина и Лиза Ющенко (фото: Instagram/Ефросинина)

Что известно о Лизе Ющенко

Сестра Ефросининой Лиза была замужем за сыном экс-президента Виктора Ющенко. Пара развелась в конце 2012 года. У Лизы есть двое детей: старшую дочь Варю она родила от Андрея Ющенко, а сына – от своего второго мужа, которого зовут Сергей.

Ее второй муж -российский бизнесмен, который жил в Майами, затем в Монако, а после вернулся в Москву. В данный момент Лиза живет с ним именно там.

Лиза Ющенко в Москве (фото: Instagram/Лиза Ющенко)