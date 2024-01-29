Стало известно, почему в Днепре так и не достроили метро

Метрополитен в Днепре, первые станции которого открылись в 1995 году, планировалось расширить. Впрочем, в начале полномасштабной войны РФ против Украины строительство остановилось.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), мэр города Борис Филатов в своем Telegram объяснил, почему новые станции метро так и не достроили.

Почему не открылись новые станции Днепровского метрополитена

Планировалось, что в ближайшие годы в городе появится еще минимум три станции - "Театральная", "Центральная" и "Музейная". Строительством занимался турецкий подрядчик - компания Limak. По словам Филатова, в начале полномасштабной войны она просто уехала.

"После того, как еще в первые дни полномасштабного вторжения турецкий Limak смысля со стройплощадок - забрав весь персонал, технику и документы, международная польская компания ILF (осуществляющая технический надзор за строительством подземки) зафиксировала все нарушенные ими обязательства и дала оценку оставленных работ", - заявил мэр.

Почему в Днепре не достроили метро (скриншот)

Он отметил, что "история столь же печальна, сколь и цинична". По его словам, турецкая компания-подрядчик имела ответственность как по контракту и международному тендеру, который "утверждали зарубежные партнеры, а не город", так и по гарантиям, "которые они предоставляли европейским банкам".

"Но в нашей стране такие приключения с турецкими "партнерами", к сожалению, не единичны. Безусловно, о неблагочестии и отказе найти хоть какой-то компромисс уже давно проинформированы Кабмин, Торгово-промышленная палата и правоохранители. На очереди соответствующие заявления в посольство Турции и международные бизне -сообщества", - добавил Филатов.

Метро Днепра (фото: metro.dp.ua)

Когда возобновится строительство метро в Днепре

Также мэр заявил, что сейчас город хочет "достичь справедливости в официальной плоскости", чтобы "дать пример того, что пренебрежение и безразличие в конце концов сыграют против тех, кто их проявляет".

"Город же пока вынужден искать другие варианты для поддержки недостроенных Limak тоннелей и окончания работ в метро - когда для этого будет возможность", - отметил он.