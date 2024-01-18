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В метро Киева рассказали, когда откроют закрытые станции "синей ветки"

Киев, Четверг 18 января 2024 12:05
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В метро Киева рассказали, когда откроют закрытые станции "синей ветки" Фото: Когда откроют закрытые станции "синей" ветки метро в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 8 декабря закрыли шесть станций метро на "синей ветке" из-за затопления тоннеля. Да, "Лыбидская" стала временно конечной, как и прежде.

Когда откроют шесть станций подземки после яремонта, пишет РБК-Украина (проект Styler) соссылкой на LB.ua.

Что происходит сейчас с ремонтом тоннеля

Глава киевского метрополитена Виктор Брагинский рассказал, что сейчас на закрытом участке столичной подземки ученые проводят изыскательские работы: геологию, геодезию. По его словам, они работают над установлением причин, по которым такая ситуация сложилась внезапно.

"Да, многие трещины появились одновременно, и наши службы самостоятельно не могли остановить их. После того, как раскроют котлован и мы сможем добраться до тоннеля с поверхности, увидим, есть ли там гидроизоляция, есть ли химзакрепление грунтов и т.д.", - сообщил он.

Когда починят тоннель и откроют шесть закрытых станций

Брагинский отмечает, что ремонт должен быть закончен, как и сообщалось ранее – через полгода.

"Там очень сложный участок - очень много сетей, которые нужно устранить. Более 120 кабелей Киевпасстранса, Киевсвета, водоканала, ДТЭК, Укртелекома нужно перенести в другие места и только после этого работать. Проанализировав весь необходимый фронт работ, строители сказали, что уложатся в шесть месяцев", - сказал начальник метро Киева.

Напомним, что в Киеве в переходе метро "Майдан Незалежности" упал потолок.

Читайте также, когда метро в Киеве может заработать по разным прогнозам.

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