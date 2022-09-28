ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, почему государственные ТЭС не провели своевременные ремонты блоков

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 12:27
Стало известно, почему государственные ТЭС не провели своевременные ремонты блоков Фото: государственные ТЭС не провели своевременные ремонты блоков (imgonline com ua)
Автор: Юлия Бойко

Из-за отсутствия денег государственные ТЭС "Центрэнерго" практически не готовились к зиме, поэтому перед стартом отопительного сезона там больше поломок на энергоблоках.

Об этом говорится в статье "Поломанные ТЭС и угроза для экспорта: хватит ли украинцам электроэнергии зимой".

Как отмечается, во время войны "слабым звеном" стал оператор ТЭС - государственное "Центрэнерго". В его ведении Трипольская ТЭС в Киевской и Змиевская ТЭС в Харьковской областях. Еще один его актив - Углегорская ТЭС в Донецкой области - оказалась в оккупации.

"Причиной несвоевременных ремонтов является отсутствие денег. Эта проблема у компании уже давно из-за коррупционного управления", - говорится в материале.

В публикации также уточняется, что последние два года "Центрэнерго" сравнительно мало производит электроэнергии из-за нехватки денег на закупку угля. Сегодня ситуация с углем лучше: его оказывают другие страны в качестве гуманитарной помощи. Часть денег на его закупку по решению Кабмина также выделило государство.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что за последние две недели стремительно увеличилось количество энергоблоков ТЭС, которые находятся в аварийных ремонтах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС Отопительный сезон