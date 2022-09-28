Стало відомо, чому державні ТЕС не провели своєчасні ремонти блоків
Через відсутність грошей державні ТЕС "Центренерго" практично не готувались до зими, тому перед стартом опалювального сезону там найбільше поломок на енергоблоках.
Про це йдеться в статті "Поламані ТЕС і загроза для експорту: чи вистачить українцям електроенергії взимку".
Як зазначається, під час війни "слабкою ланкою" став оператор ТЕС - державне "Центренерго". В його підпорядкуванні Трипільська ТЕС в Київській та Зміївська ТЕС в Харківській областях. Ще один його актив - Вуглегірська ТЕС в Донецькій області - опинилась в окупації.
"Причиною несвоєчасних ремонтів є відсутність грошей. Ця проблема в компанії вже давно через корупційне управління", - йдеться в матеріалі.
В публікації також уточнюється, що останні два роки "Центренерго" порівняно мало виробляє електроенергії через брак грошей на закупівлю вугілля. Сьогодні ситуація з вугіллям краща: його надають інші країни в якості гуманітарної допомоги. Частину грошей на його закупівлю за рішенням Кабміну також виділила держава.
Раніше "Укренерго" повідомляло, що упродовж останніх двох тижнів стрімко збільшилася кількість енергоблоків ТЕС, які знаходяться в аварійних ремонтах.