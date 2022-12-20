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Стало известно, придется ли прихожанам УПЦ МП перекрещиваться в ПЦУ

Нужно ли будет верующим МП перекрещиваться (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Стало известно, придется ли прихожанам УПЦ МП повторно проходить таинство крещения у священников украинского патриархата.

Об этом сообщили на ресурсе StopFake.

Какова позиция священников

Недавно в сети начали распространять информацию по российским пропагандистским каналам о том, что якобы украинские священники аннулируют статус крещения верующих, если обряд был проведен в церкви московского патриархата.

Как выяснилось впоследствии, это был очередной фейк РФ. Его опровергли журналисты фактчекингового проекта StopFake. Они официально обратились к представителям Киевского патриархата, чтобы те прояснили позицию украинской церкви.

"Подобная практика перекрещения в ПЦУ не одобряется и не осуществляется. Поскольку это грубая богословская ошибка, нарушение канонов и тяжкий грех", - прокомментировали священнослужители.

Также отметили, что в УПЦ МП была практика перекрещения прихожан православных церквей Украины, которые в МП считаются "раскольническими".

При этом священник ПЦУ Андрей Дудченко подчеркнул, что сам МП "пренебрег канонами и принес веру в жертву политике".

Фейковое сообщение, которое распространяют в российских пропагандистских каналах (скриншот)

Ранее украинские священнослужители неоднократно критиковали практику перекрещивания.

"Так как крещение является духовным рождением, а рождается человек один раз, то и таинство Крещения совершают только один раз. Один Господь, одна вера, одно крещение Еф. 4:5. Перекрещение человека - это грех против Святого Духа, который не прощается ни в этой жизни, ни в следующей, поэтому нельзя позволить это делать ни с собой, ни со своим ребенком", - отмечали священники.

Православная Церковь не позволяет перекрещивать даже тех людей, которых крестили в неправославной христианской конфессии, если они были крещены "во имя Отца и Сына и Духа Святого", а лишь дополняет это крещение определенными молитвами и миропомазаниями.

Ранее мы сообщали, сколько украинцев поддерживают идею переноса Рождества на 25 декабря.

Читайте также о том, почему Рождество празднуют именно 25 декабря.

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