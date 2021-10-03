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У Карпатах турист з Києва перекинувся на квадроциклі

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Карпати, Неділя 03 жовтня 2021 10:41
У Карпатах турист з Києва перекинувся на квадроциклі Фото: у Карпатах турист перекинувся на квадроциклі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасія Рокитна

У Карпатах рятувальники допомогли туристу, який перекинувся на квадроциклі. Турист був з Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Вчора о 17:50 рятувальники отримали повідомлення про те, що на горі Васкул, яка приблизно за 2 км від гори Піп Іван, травмувався турист.

Як йдеться у повідомленні, 35-річний житель Києва перекинувся на квадроциклі та потребував допомоги.

О 18:30 рятувальники прибули до травмованого, а о 19:14 провели його до поста Піп Іван. Там квадроциклом надзвичайники доставили туриста у село Явірник. О 20:55 травмованого зустріли медики.

У Карпатах турист з Києва перекинувся на квадроцикліФото: у Карпатах турист перекинувся на квадроциклі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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