У Карпатах турист з Києва перекинувся на квадроциклі
Фото: у Карпатах турист перекинувся на квадроциклі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
У Карпатах рятувальники допомогли туристу, який перекинувся на квадроциклі. Турист був з Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Вчора о 17:50 рятувальники отримали повідомлення про те, що на горі Васкул, яка приблизно за 2 км від гори Піп Іван, травмувався турист.
Як йдеться у повідомленні, 35-річний житель Києва перекинувся на квадроциклі та потребував допомоги.
О 18:30 рятувальники прибули до травмованого, а о 19:14 провели його до поста Піп Іван. Там квадроциклом надзвичайники доставили туриста у село Явірник. О 20:55 травмованого зустріли медики.
Фото: у Карпатах турист перекинувся на квадроциклі (facebook.com/MNS.GOV.UA)