ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Стало відомо, коли включать опалення в квартирах Києва

Новость на русском →
Київ , Неділя 17 жовтня 2021 16:52
Стало відомо, коли включать опалення в квартирах Києва Фото: стало відомо, коли включать опалення в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві опалення включать, коли середньодобова температура повітря буде менше +8 протягом трьох днів. При цьому в столичних будинках можуть включити опалення раніше, якщо більше половини мешканців будинку напишуть відповідну заяву в КМДА.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв під час брифінгу.

"Ми даємо можливість підключитися до опалення, тим будинковим громадам, які хочуть отримати опалення вже зараз", - зазначив Пантелєєв.

Ініціативна група будинку повинна скласти заяву на підключення будинку до опалення, яке підпишуть більше половини жителів. Після цього копію заяви потрібно відправити на електронну пошту КМДА.

Скільки будемо платити

Багато киян стурбовані зростанням тарифів. Ціна за опалення і гарячу воду може значно збільшиться. Оскільки в минулому році 1 Гкал тепла коштувала 1 654 гривні. У цьому сезоні, можливо, доведеться платити 2381 гривню. Відповідний проєкт рішення вже з'явився на сайті КМДА.

Влада міста, у свою чергу, обіцяла не збільшувати тарифи на опалення для жителів столиці.

Нагадаємо, в "Нафтогазі" пояснили, які споживачі можуть переплачувати за газ в 2-3 рази.

Ми також писали про те, що експерти прогнозують серйозне подорожчання соняшникової олії в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Свято 17 жовтня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день
Свято 17 жовтня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день