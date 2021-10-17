Стало відомо, коли включать опалення в квартирах Києва

У Києві опалення включать, коли середньодобова температура повітря буде менше +8 протягом трьох днів. При цьому в столичних будинках можуть включити опалення раніше, якщо більше половини мешканців будинку напишуть відповідну заяву в КМДА.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв під час брифінгу .

"Ми даємо можливість підключитися до опалення, тим будинковим громадам, які хочуть отримати опалення вже зараз", - зазначив Пантелєєв.

Ініціативна група будинку повинна скласти заяву на підключення будинку до опалення, яке підпишуть більше половини жителів. Після цього копію заяви потрібно відправити на електронну пошту КМДА.

Скільки будемо платити

Багато киян стурбовані зростанням тарифів. Ціна за опалення і гарячу воду може значно збільшиться. Оскільки в минулому році 1 Гкал тепла коштувала 1 654 гривні. У цьому сезоні, можливо, доведеться платити 2381 гривню. Відповідний проєкт рішення вже з'явився на сайті КМДА.

Влада міста, у свою чергу, обіцяла не збільшувати тарифи на опалення для жителів столиці.