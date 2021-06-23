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Співачку МакSим ввели у штучну кому: нова інформація про стан зірки

Автор: Тетяна Самарук

Відомо про стан російської співачка МакЅим, яка вже декілька днів перебуває в штучній комі (медикаментозний сон) та підключена до апарату ШВЛ.

Про це повідомляє StarHit.

За словами PR-менеджера артистки Яни Богушевської, нараз співачку не збираються відключати від апарату ШВЛ. Як кажуть лікарі, зараз вони не спостерігають значних поліпшень.

Однак, лікарям вдалося збити температуру до нормальних показників.

"Стан Марини стабільний, значних поліпшень або погіршень немає. Температуру вдалося збити до нормальних показників", - розповіла Яна.

Богушевська додала, що співачку виведуть з медикаментозного сну, коли усі показники нормалізуються.

Як відомо, у співачки діагностували пневмонію та 40% ураження легенів. У лікарів була підозра, що недуга викликаний коронавірусом, проте тести показують негативний результат. Причому тричі.

Справжнє ім'я 38-річної співачки Марина Абросімова. Зараз за нею встановили цілодобове спостереження. Кожного дня лікарі проводять купу аналізів.

Фото: стало відомо про стан співачки МакЅим (instagram.com/maksimartist)

Додамо, що у співачки ослаблений організм після тривалого відновлення через автомобільну аварію, в яку МакЅим потрапила влітку 2019 року. Тоді вона взяла тривалу творчу паузу і припинила виступати.Однак згодом, знову вийшла на сцену.

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Макsимпевец