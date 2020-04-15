Стало відомо, скільки коштуватиме українцям великодній кошик

Великдень в Україні святкується 19 квітня (фото: РБК-Україна)

Експерти підрахували, скільки коштує паска та інші продукти в Україні

19 квітня православні відзначатимуть Великдень 2020. Цьогоріч святкування пройдуть в умовах карантину. Але, попри це, українці традиційно зберуться у родинному колі за святковим столом. Скільки ж витратять жителі нашої країни на великодній кошик у 2020 році?

Експерти кажуть, що головний атрибут свята - паска вагою півкіло - в цьому році буде коштувати від 40 до 60 грн. За десяток фарбованих яєць в кошику доведеться віддати від 22 до 40 грн. І це не так дорого, адже якщо фарбувати самостійно, то тільки за набір фарб треба буде заплатити від 15 до 40 грн. А ось сіль і хрін, які також мають обов'язкове місце в кошику, в ціні складуть від 10 до 30 грн.

Спиртні напої, серед яких традиційні на великодньому столі червоне вино або кагор, буде коштувати в залежності від виробника від 60 до 120 грн.

Але багато хто планує готувати традиційні для Великодня страви самостійно. Наприклад, відомий телеведучий Олег Панюта. Ведучий новин "Сьогодні. Підсумки" на каналі "Україна" каже: ціни на продукти зросли, та й купити домашнє м'ясо на ринку немає можливості.

"Ми з сім'єю не плануємо робити закупівель продуктів у великодній кошик в цьому році. Спробуємо все зробити самі в домашніх умовах. До того ж ціни порівняно з 2019 роком зросли на великодній кошик. Особливо, м'ясні продукти, ковбаси, сало. Не всі українці зможуть поласувати смачним м'ясним. На ринках теж немає можливості купити домашнє в умовах карантину, тому доведеться на цей Великдень трохи змінити традиції", - розповідає Панюта.

У цілому ж, кажуть фахівці, великодній набір у 2020 році буде коштувати від 277 до 500 грн. Це з урахуванням тільки обов'язкових традиційних продуктів, не рахуючи овочів, фруктів, солодощів, сирів, ковбас, риби та інших "другорядних" продуктів.

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