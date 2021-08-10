Стало відомо, скільки будемо платити за газ з жовтня: як отримати знижку

В Україні за пару місяців до початку нового опалювального сезону вже формуються ціни на газ для населення, і середньозважена вартість "блакитного палива" повинна залишитися приблизно такою ж, як у минулому. Так, НАК "Нафтогаз" визначив річний тариф на рівні 7,96 грн/куб.м, а пропозиції інших великих постачальників - відрізняються незначно.
Скільки українці платитимуть за газ в опалювальному сезоні 2021/2022 - читайте в матеріалі нижче.
"Нафтогаз" пропонує споживачам такі тарифні плани, як "Фіксований" (річний) і "Комфортний сезон". Описи та умови їх представлені на сайті компанія.
Пропозиція покликана зафіксувати єдину ціну для домогосподарства на цілий рік, і повинна підійти бажаючим запланувати витрати незалежно від сезону.
Ціна за один кубометр газу - 7,96 гривні з ПДВ без вартості розподілу (доставки). За такою вартістю "блакитне паливо" буде поставлятися до закінчення сезону (по 30 квітня 2022 року).
Оплата рахунку за газ йде за фактом споживання - до 25 числа, як зазвичай. При цьому передбачається знижка 1% в наступному місяці, якщо зробити оплату до 15 числа в особистому кабінеті або чат-боті
Зазначається, що до тарифного плану можуть підключатися пільговики та одержувачі субсидій - це не впливає на наявність або нарахування держдопомоги.
Існуючих клієнтів "Нафтогазу" автоматично переводять на такий тариф з 1 травня.
Період дії: з 1 травня 2021 по 30 квітня 2022 включно. У клієнта є можливість достроково перейти на інший тарифний план.
фото: скрін gas.ua
Період дії нового тарифного плану на опалювальний сезон (сім місяців) з фіксованою ціною 7,96 грн/куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки) - до 30 березня 2022 року.
Особливістю тарифу є необхідність платити за газ рівномірними частинами щомісяця протягом опалювального сезону.
Загальна сума до оплати визначається при підключенні клієнта формується відповідно до обсягу газу, який жителі домогосподарства в середньому споживають в сезон.
Враховуються при розрахунку такі типи споживання:
1. Приготування їжі (50-200 м3)
2. Приготування їжі та підігрів води (150-500 м3)
3. Опалення (800-20 000 м3)
Перейти на такий тариф можна тільки за умови відсутності заборгованості.
Як і в тарифі "Фіксований", тут теж передбачається додаткова знижка 1%, якщо заплатити за газ до 15 числа.
У будь-який період можна змінити тарифний план на іншу пропозицію "Нафтогазу".
фото: скрін gas.ua
Раніше повідомлялося, що українці повинні будуть мати індивідуальні газові лічильники, вартість яких може наближатися до 10 тисяч гривень.
Також перед цим ми розповідали про тарифи на комуналку, та як зміняться ціни восени 2021 року.