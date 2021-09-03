Стало відомо, скільки Ані Лорак платить за навчання доньки в елітній гімназії: шалені гроші!

1 вересня багато зірок шоу-бізнесу публікували фотографії зі своїми чадами на День знань. Лорак не стала винятком і показала шанувальникам знімки з дочкою.

На фото вона в обнімку з Софією позує в навчальному закладі дівчинки. А навчається 10-річна дівчинка в Павлівській гімназії Московської області.

Ані Лорак з донькою Софією в гімназії (фото: instagram.com/anilorak)

Скільки ж коштує навчання в такій престижній школі

На сайті гімназії вказані ціни на навчання в елітному закладі. І вони кусаються.

"Базова вартість навчання в Павлівській гімназії як для вихованців дитячого садка, так і для учнів початкової, середньої та старшої школи становить 1 475 000 рублів на рік. Перший авансовий платіж при вступі до гімназії становить 205 000 рублів для всіх ступенів навчання", - сказано на сайті.

Якщо перевести в гривні, то виходить, що рік навчання обходиться Лорак в 546 тисяч гривень. А авансовий внесок дорівнює 76 тисяч гривень. Відзначимо, що зараз дівчинці 10 років, судячи з усього вона перейшла в четвертий клас.

Що входить в навчання:

Профільні предметні курси та заняття за вибором

Основна програма навчання

Науково-методична підтримка проектно-дослідницької діяльності

Освітні подорожі та екскурсії

Позаакадемічні активності: творчість, мистецтво, театр, спорт

Всі навчальні матеріали та технічні засоби, комплект парадної форми

Органічне харчування, індивідуальний підхід до підбору страв

Медичний супровід та профілактика захворювань

Психологічний супровід і логопедична допомога

Як виглядає навчальний заклад

Павлівська гімназія, де навчається донька Лорак (фото: pavlovo-school.ru)