Стало відомо, скільки Ані Лорак платить за навчання доньки в елітній гімназії: шалені гроші!

Співачка Ані Лорак, яка виїхала з України в Росію, виховує свою дочку там же. Мало того, 10-річна Софія ходить в дуже престижну і елітну школу Московської області.
У нашому матеріалі нижче читайте, у скільки Лорак обходиться навчання дівчинки і, як виглядає гімназія.
1 вересня багато зірок шоу-бізнесу публікували фотографії зі своїми чадами на День знань. Лорак не стала винятком і показала шанувальникам знімки з дочкою.
На фото вона в обнімку з Софією позує в навчальному закладі дівчинки. А навчається 10-річна дівчинка в Павлівській гімназії Московської області.
На сайті гімназії вказані ціни на навчання в елітному закладі. І вони кусаються.
"Базова вартість навчання в Павлівській гімназії як для вихованців дитячого садка, так і для учнів початкової, середньої та старшої школи становить 1 475 000 рублів на рік. Перший авансовий платіж при вступі до гімназії становить 205 000 рублів для всіх ступенів навчання", - сказано на сайті.
Якщо перевести в гривні, то виходить, що рік навчання обходиться Лорак в 546 тисяч гривень. А авансовий внесок дорівнює 76 тисяч гривень. Відзначимо, що зараз дівчинці 10 років, судячи з усього вона перейшла в четвертий клас.
Як ми писали раніше, розповніла Ані Лорак відфотошопила себе, але її спіймали на обмані.