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Стало відомо, хто став на заваді спілкуванню Зеленського і Путіна

STYLERЖиття    10.12.2019 - 15:57
Стало відомо, хто став на заваді спілкуванню Зеленського і Путіна
Влдаимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський і Володимир Путін спілкувалися довше, якби не Еммануель Макрон

Володимир Зеленський спілкувався з Володимиром Путіним на нормандській зустрічі в Парижі без помічників і перекладачів довше, якби не Еммануель Макрон. Саме президент Франції перервав і без того коротку розмову глав України і Росії, розповів прес-секретар господаря Кремля Дмитро Пєсков.

"Зустріч була досить короткою після того, як сиділо там багато людей з обох сторін... Дійсно, [Зеленський і Путін] залишилися один на один... Але це було коротке спілкування. Далі в кімнату до них увійшов Макрон і запросив на продовження нормандського саміту", - сказав Пєсков і додав, що президенти тет-а-тет "обговорювали питання двосторонніх відносин".

Також Пєсков сказав, що Путіну не сподобалася формулювання "окупований Донбас", яке озвучували лідери європейських країн.

"В ході переговорів щоразу виступаючі робили застереження. Як ви кажете, окуповані території... Ми не погоджуємося. Путін повторює, що він не згоден з формулюванням. На переговорах це робоча ситуація, від формулювань ніхто не відмовляється, але і про не згоду не соромляться говорити", - зазначив помічник російського президента.

Крім того, Пєсков підкреслив, що на нормандській зустрічі питання контролю за кордонами "ДНР" і "ЛНР" з Росією "не обговорювалося предметному плані".

Стало відомо, хто став на заваді спілкуванню Зеленського і Путіна

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