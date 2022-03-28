Стало відомо, що купують за зібрані через "Дію" гроші на армію

Після початку війни 24 лютого українці активно підтримують армію і перераховують на її потреби величезні гроші. На сьогодні через додаток "Дія" зібрано понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомила Мінцифра.

Зайдіть в додаток - потім виберіть "Допомогти армії" - вкажіть суму, яку хочете пожертвувати - реквізити карти - оплатити.

Всі гроші зібрані в додатку відправлені до фонду "Повернись живим". Таку суму зібрали близько 200 тисяч користувачів "Діі".

Як ми раніше писали, тероборона Запоріжжя отримала 500 тисяч на бронежилети та аптечки.

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