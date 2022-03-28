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Стало відомо, що купують за зібрані через "Дію" гроші на армію

Фото: Що закуповують на зібрані гроші українців (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Після початку війни 24 лютого українці активно підтримують армію і перераховують на її потреби величезні гроші. На сьогодні через додаток "Дія" зібрано понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомила Мінцифра.

Всі гроші зібрані в додатку відправлені до фонду "Повернись живим". Таку суму зібрали близько 200 тисяч користувачів "Діі".

Що куплено на ці гроші:

  • 3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприцели, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі)
  • 12 206 бронежилетів
  • 5660 шоломів
  • 11 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них
  • 391 мобільний роутер
  • 2372 квадрокоптерів
  • 11 військових безпілотних авіаційних комплексів
  • 1365 ноутбуків
  • 1173 смартфони (для операторів БПЛА)
  • 426 телевізорів і моніторів для мобільних і стаціонарних командних пунктів
  • 697 планшетів для операторів БПЛА і артилеристів
  • 1158 одиниць іншої оргтехніки (комп'ютери, стаціонарні телефони, принтери, комп'ютерні миші, точки доступу тощо)
  • 73 автомобілі
  • 1317 генераторів для живлення
  • 144 джерела безперебійного живлення

Як допомогти армії через додаток "Дія"

Зайдіть в додаток - потім виберіть "Допомогти армії" - вкажіть суму, яку хочете пожертвувати - реквізити карти - оплатити.

Як ми раніше писали, тероборона Запоріжжя отримала 500 тисяч на бронежилети та аптечки.

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