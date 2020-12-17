Стало відомо, коли і де поховають Кернеса: хто зможе попрощатися з мером Харкова

Геннадій Кернес помер у четвер, 17 грудня (фото: facebook.com/gennadykernes)

Геннадій Кернес, який помер 17 грудня, буде похований в рідному Харкові на початку наступного тижня.

Про це розповів секретар Харківської міської ради Ігор Терехов в ефірі одного з українських телеканалів.

"Я в дві години (14:00) буду проводити велику нараду з організації похорону в місті Харкові. Можу вам сказати, що похорон орієнтовно буде або в понеділок (21 грудня), або у вівторок (22 грудня). Все залежить від того, як німецька влада все оформить", - заявив Терехов.

За словами чиновника, церемонію прощання з Кернесом проведуть таким чином, щоб з мером могли попрощатися всі бажаючі.

"Для харків'ян це велике горе, для мене це велике горе", - зазначив він і додав, що вважає свого померлого колегу "брендом Харкова".

Зараз вирішуються організаційні питання, пов'язані зі смертю харківського градоначальника.

Терехов розповів, коли поховають Кернеса

Також Терехов зізнався, що у нього була розмова з Кернесом перед першою сесією міськради, і той був у хорошому настрої.

"У нього був нормальний настрій. Звичайний була розмова, як ми спілкувалися багато років", - зазначив чиновник.

Раніше ми писали, що дружина Кернеса показала рідкісне фото з ним.

Також син Геннадія Адольфовича, Родіон Гайсинський, зворушив мережу словами про батька.