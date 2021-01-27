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Стало відомо, чи подорожчає проїзд у метро Києва до 20 грн

Київ, Середа 27 січня 2021 18:32
Стало відомо, чи подорожчає проїзд у метро Києва до 20 грн
Проїзд у метро Києва (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Проїзд у київському метрополітені може збільшитися до 16-20 гривень вже в лютому. Таке припущення зробив виконавчий директор Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко. При цьому в КМДА запевняють, що проїзд у громадському транспорті до квітня дорожчати не буде.

Міська влада також зазначила, що передумови для підняття тарифів на проїзд є. Але в бюджеті, який Київрада прийняла на 2021 рік на перший квартал закладена перша компенсація для двох перевізників – Київпастранс і Київський метрополітен. Про це йдеться в сюжеті "КИЇВ.NEWSROOM".

Це дозволить не підвищувати тарифи в першому кварталі. Про це ще наприкінці 2020 року говорив заступник міського голови секретар Київради Володимир Бондаренко.

Він також зазначив, що деякі інші транспортні компанії розглядають питання підвищення вартості проїзду до 10-12 гривень.

За словами заступника начальника київського метрополітену Наталії Макогон, про підвищення тарифів у підземці мова поки що не йде.

В департаменті економіки та інвестицій КМДА заявили, що вони тільки перевіряють розрахунки того чи іншого підприємства на предмет обґрунтованості ціни, а столичний метрополітен не звертався до них офіційно щодо підвищення цін на проїзд.

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила роботи громадського транспорту і відмовитися від маршруток.

Раніше глава Укрзалізниці зробив заяву про ціни на квитки.

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