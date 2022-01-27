Стало відомо, чому MARUV покинула сцену: співачку запідозрили у вагітності

MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, нещодавно приголомшила своїх шанувальників новиною про те, що вона залишає сцену на деякий час . Зараз з'явилися чутки про те, що популярна співачка взяла перерву в музичній кар'єрі, тому що вагітна первістком.

Про це повідомляє видання Clutch , яке посилається на свій інсайдер.

За його інформацією, артистка вже перебуває на пізніх термінах вагітності. MARUV помітили в громадському місці, де неозброєним оком можна було побачити її помітно кругленький животик.

При цьому цікаве положення співачки тримається в секреті, і можливо, незабаром вона офіційно повідомить про поповнення в родині.

Зазначимо, що співачка щаслива в шлюбі зі своїм чоловіком Олександром Корсуном, який також є її PR-менеджером.

Цікаво, що зірка опублікувала пляжні фото з ОАЕ і на них вагітність непомітна. Можливо це старі фото.

MARUV в Дубаї (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV планує відпочивати до березня. У Міжнародний жіночий день у неї заплановано представлення свого нового альбому.

Своїм шанувальникам співачка повідомила, що їй потрібен відпочинок, оскільки вона відчула творче вигорання.