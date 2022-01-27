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Стало відомо, чому MARUV покинула сцену: співачку запідозрили у вагітності

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Четвер 27 січня 2022 17:10
Стало відомо, чому MARUV покинула сцену: співачку запідозрили у вагітності Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Автор: Роман Мирончук

MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, нещодавно приголомшила своїх шанувальників новиною про те, що вона залишає сцену на деякий час. Зараз з'явилися чутки про те, що популярна співачка взяла перерву в музичній кар'єрі, тому що вагітна первістком.

Про це повідомляє видання Clutch, яке посилається на свій інсайдер.

За його інформацією, артистка вже перебуває на пізніх термінах вагітності. MARUV помітили в громадському місці, де неозброєним оком можна було побачити її помітно кругленький животик.

При цьому цікаве положення співачки тримається в секреті, і можливо, незабаром вона офіційно повідомить про поповнення в родині.

Зазначимо, що співачка щаслива в шлюбі зі своїм чоловіком Олександром Корсуном, який також є її PR-менеджером.

Цікаво, що зірка опублікувала пляжні фото з ОАЕ і на них вагітність непомітна. Можливо це старі фото.

Стало відомо, чому MARUV покинула сцену: співачку запідозрили у вагітностіСтало відомо, чому MARUV покинула сцену: співачку запідозрили у вагітності

MARUV в Дубаї (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV планує відпочивати до березня. У Міжнародний жіночий день у неї заплановано представлення свого нового альбому.

Своїм шанувальникам співачка повідомила, що їй потрібен відпочинок, оскільки вона відчула творче вигорання.

Нагадаємо, MARUV зробила відверту заяву про народження дитини.

Ми також писали про те, що MARUV розповіла про те, як російські шахраї вкрали у неї 60 тисяч євро.

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