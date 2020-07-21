Стало відоме справжнє ім'я луцького терориста: він не Плохой

Стало відомо, як насправді звуть Максима Плохого, і де він живе
У Луцьку захоплений автобус із заручниками. Терорист, який називає себе Максим Плохой, загрожує підірвати всіх.
Вже вдалося встановити, що Максим Плохой насправді не "Плохой". Так, судячи з інформації з відкритих джерел, на такого собі Максима Степановича Кривоша оформлена торгова марка "Ямогу" - саме під цим "брендом" цей чоловік видав свою книгу, а також одяг (футболки, кепки тощо). Прописаний він офіційно в Дубно. У Луцьку ж він проживає за адресою: вул. Дружби Народів, 1, кв. 65.
Максим Плохой насправді - Максим Кривош
Додамо, що ця торгова марка зареєстрована в 2015 році під номером 195432. Дату заявки він подав у далекому 2013 році під номером m201322004.
Торгова марка луцького терориста
Судячи з усього, ідеї терориста виношувалися в його голові не один рік.
Що відомо про луцького терориста
Нагадаємо, ми вже писали, що Максим є письменником-невдахою. А ще він релігійний фанатик. У 2014 році вийшла його книга "Філософія злочинця", яка також була надрукована в кількості 400 примірників луцьким видавництвом "Волиньполіграф".
Директор друкарні розповіла виданню "Сила правди", що про друк книги Максим домовлявся з нею особисто.
"Ці тези написав не він, це все цитати. Він говорив, що він сидів і він це описав у книзі. Це книга в авторській редакції і ми її не редагували", - розповіла жінка про зміст книги.
Книга Максима Плохого
Раніше з'явилися відео зі стріляниною з місця захоплення автобуса з людьми.