Стало відоме справжнє ім'я луцького терориста: він не Плохой

У Луцьку захоплений автобус із заручниками. Терорист, який називає себе Максим Плохой, загрожує підірвати всіх.

Вже вдалося встановити, що Максим Плохой насправді не "Плохой". Так, судячи з інформації з відкритих джерел, на такого собі Максима Степановича Кривоша оформлена торгова марка "Ямогу" - саме під цим "брендом" цей чоловік видав свою книгу, а також одяг (футболки, кепки тощо). Прописаний він офіційно в Дубно. У Луцьку ж він проживає за адресою: вул. Дружби Народів, 1, кв. 65.

Максим Плохой насправді - Максим Кривош

Додамо, що ця торгова марка зареєстрована в 2015 році під номером 195432. Дату заявки він подав у далекому 2013 році під номером m201322004.

Торгова марка луцького терориста

Судячи з усього, ідеї терориста виношувалися в його голові не один рік.

Що відомо про луцького терориста

Максим Кривош ріс в родині інтелігентів, але в дитинстві надивився бойовиків і "вирішив стати крутим". Тому в 11 класі був затриманий на ринку з рушницею, однак завдяки зв'язкам батька справу закрили.

Навчався в духовній семінарії.

Двічі був судимий. Після останнього виходу з в'язниці перебував у полі зору поліції. За словами знайомих, чоловік справляв враження адекватної людини, правда дивної. Він часто змінював номери телефонів і мало говорив про себе конкретної інформації.

Відомо, що Максим Кривош примусово лікувався у психіатричній лікарні.

Нагадаємо, ми вже писали, що Максим є письменником-невдахою. А ще він релігійний фанатик. У 2014 році вийшла його книга "Філософія злочинця", яка також була надрукована в кількості 400 примірників луцьким видавництвом "Волиньполіграф".

Директор друкарні розповіла виданню "Сила правди", що про друк книги Максим домовлявся з нею особисто.

"Ці тези написав не він, це все цитати. Він говорив, що він сидів і він це описав у книзі. Це книга в авторській редакції і ми її не редагували", - розповіла жінка про зміст книги.

Книга Максима Плохого

Раніше з'явилися відео зі стріляниною з місця захоплення автобуса з людьми.