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Стало відомо, чи будуть штрафувати "евробляхерів" на свята

Автор: Людмила Жукова

Власників "евроблях" в Україні не будуть штрафувати під час новорічних свят та в період жорсткого карантину. За словами активістів, вони в усній формі домовилися з правоохоронцями, що ті не будуть зупиняти і виписувати штрафи водіям нерозмитнених авто на іноземних номерах.

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Про це йдеться в відеозверненні на Facebook.

"На сьогоднішній день вдалося досягти домовленості, що у всі святкові дні, які будуть проходити за регламентом (особливо під час локдауну, який буде з 8 по 24 січня) ні Нацполіція, ні інші органи не будуть чіпати автомобілі на європейській реєстрації, щоб не створювати дискомфорт для людей", – відзначили активісти.

При цьому, зазначили в "АвтоЄвроСилі", поодинокі випадки, коли поліцейські зупиняють і штрафують "евробляхерів", залучаючи їх до відповідальності, сьогодні трапляються. Крім того, активісти скаржаться, що "не мають гарантій того, що суди будуть захищати громадян".

"Це відбувається сьогодні нерідко, а особливо – у Хмельницькій області. Ми сьогодні (28 грудня - ред.) розмовляли з керівництвом Нацполіції, яке нам офіційно пообіцяло розібратися, хто дає такі розпорядження", – відзначили активісти.

Як ми раніше писали, Кабмін дозволив поліції штрафувати за нерозмитнені "евробляхи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні збільшили податок на продаж автомобілів.

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